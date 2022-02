La Banda MS se "arriesga" a conquistar nuevas generaciones con sonido urbano

Manuel Soberanes Cobo Los Ángeles, 11 feb (EFE).- Con una apuesta arriesgada la Banda MS pone este viernes "toda la carne en el asador" con el lanzamiento del tema "Gracias a ti", que incorpora un ritmo urbano y una temática juvenil para conquistar nuevas generaciones y de paso borrar el estigma que ha marcado la música de banda mexicana. "Nos arriesgamos a incursionar en este ritmo, que es un ritmo urbano, porque queremos mostrar que con la música de banda se pueden hacer muchas cosas, que es muy variada, muy versátil", dice a Efe Oswaldo Silvas, socio fundador y vocalista de la agrupación mexicana. El intérprete expone que "Gracias a ti" va dirigida a un público joven, fundamentalmente latino, y se escucha totalmente diferente de lo que el grupo mexicano ha hecho hasta ahora. Sin embargo, aclara, que se cuidaron mucho "de no distanciarnos demasiado de la esencia de la Banda MS, para no desconectarnos del público que ya tenemos cautivo". No es la primera vez que el conjunto, nacido en 2003 en Mazatlán, estado de Sinaloa (de ahí las siglas MS de su nombre), integra otras expresiones musicales a su producción. Silvas mencionó en particular las colaboraciones con el rapero estadounidense Snoop Dogg y el mexicano Santa Fe Klan en los temas "Qué maldición" y "Dos mundos", respectivamente, que combinan la temática romántica y el sonido característicos del género norteño mexicano con el ritmo del hip-hop. "Nos dimos cuenta de lo que se puede hacer, la gama de oportunidades en la cuestión musical y arreglos que se pueden hacer con la música de banda", detalla. Esa propensión a cruzar fronteras, musicales y geográficas, subyace también en el nuevo tema, con el que el conjunto quiere "llegar a países donde la música de banda quizá no ha llegado". "Tal vez con esta incursión en este nuevo ritmo podamos tocar a esta generación, a este nuevo público. Creo que el resultado va a ser positivo; esperamos que así sea", manifiesta el cantante de 44 años, oriundo de Mazatlán. En la persecución de este propósito, Estados Unidos es una pieza clave del plan. La próxima semana la banda viajará a Hidalgo (Texas), donde tiene programadas dos presentaciones en el Bert Ogden Arena. Pero las actuaciones más importantes en febrero serán dos conciertos en el Crypto.com Arena de Los Ángeles (California) donde nuevamente alternará con Snoop Dogg. "Estados Unidos es el país número uno de escuchas que tenemos. El año pasado trabajamos por lo menos en un 95 % en Estados Unidos. Tuvimos una afluencia excelente en los conciertos", dijo Silvas. Ese país "nos ha recibido muy bien y sentimos que es un público ya cautivo de Banda MS. Esperamos que así continúe y con esta canción no solamente continuar sino crecer aun más en seguidores y en público", agrega. Sostiene que los seguidores del grupo en el país son fundamentalmente latinos de los más diversos orígenes, desde México a Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. "Y eso nos llena de mucho orgullo, y también de esperanza por saber que si nuestra música le gustó a alguien de un país puede gustarle a un país completo. Sabemos del trabajo que se requiere y lo mucho que hay que hacer en el futuro", añadió. MÚSICA: NI VIOLENTA NI MISÓGINA Los planes del conjunto en 2022 incluyen presentaciones en numerosos partes de Estados Unidos, pero destaca su participación en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley (California) en abril. "Sabemos de la importancia del Festival, del impacto a nivel global. Y es un orgullo muy grande ser los representantes de México con nuestra música", expresó. Igualmente, la banda participará en el festival Vive Latino, a celebrarse en marzo en Ciudad de México. "Es algo que nos llena de mucho orgullo y también de responsabilidad, porque la música de banda es un género que ha sido muy estigmatizado por muchos años", dice Silvas. Subraya que quieren remover esa imagen, "decirle a la gente que la música de banda no es ni corriente, ni vulgar, ni misógina, ni violenta; sino que se pueden hacer muchas cosas tan bonitas y sanas a través de la música de banda". Manifiesta que el conjunto se siente orgulloso de sus música y se propone impulsar este género y conquistar nuevos territorios y públicos. "Estamos haciendo cosas para abrir esas puertas y que la música de banda, a través de nuevas generaciones, llegue mucho más arriba de donde está en este momento. Y ser un referente en nuestro género", puntualiza. EFE msc/ims (foto)