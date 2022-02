Klopp, sobre el debut de Luis Díaz: "Uno de los mejores que he visto"

Londres, 11 feb (EFE).- Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, alabó el debut como titular de Luis Díaz y dijo que ha sido uno de los mejores que ha visto en su vida. El colombiano, que disputó 89 minutos en la victoria ante el Leicester City, mostró sus habilidades para el desborde y tuvo varias ocasiones para estrenarse como goleador con los 'Reds'. "Tiene muchos movimientos interesantes y un gran carácter. Es uno de los mejores primeros partidos que le he visto a un jugador. Pero hay que ver cómo se adapta. No hay prisa", dijo Klopp este viernes en rueda de prensa. "Era una buena oportunidad para darle la titularidad porque Sadio (Mané) aún no estaba listo y Mo (Salah) venía de un torneo muy intenso (la Copa de África). Luis salió y demostró quién es", añadió el alemán. Este es el segundo partido que Díaz ha jugado con el Liverpool, después de tener media hora contra el Cardiff City en la FA Cup. Ahí, el colombiano repartió su primera asistencia con la camiseta de los 'Reds'. EFE msg/og