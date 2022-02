Klopp descarta dar caza al Manchester City

Londres, 11 feb (EFE).- Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, ve misión imposible cazar al Manchester City en la pelea por la Premier League. El técnico alemán descartó poder atrapar a los cityzens, que les sacan nueve puntos en la clasificación de la Premier, aunque los 'Reds' cuentan con un partido menos. "No estoy seguro de que estemos en una posición para estar en sus talones. No tenemos oportunidades para cogerlos, pero eso no quiere decir que no tengamos que intentar hacer la mejor temporada que podamos", dijo Klopp tras batir al Leicester City y recortar la distancia en la tabla. Además, aún queda un enfrentamiento directo entre City y Liverpool en el Etihad Stadium, el próximo 9 de abril, por lo que la diferencia entre ambos equipos podría reducirse hasta los tres puntos si el Liverpool ganara este encuentro y el que tiene pendiente contra el Leeds United. "Tenemos que ganar nuestros partidos. Ponernos la camiseta, salir al campo y ganar. Ganar al Leicester era muy importante. No pensamos en cazar al City, porque hay muchos equipos detrás de nosotros que quieren cazarnos a nosotros", añadió Klopp. EFE msg/og