Justicia peruana pide iniciar proceso de destitución contra alcalde de Lima

Lima, 11 feb (EFE).- El Poder Judicial de Perú solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo órgano electoral, que inicie un proceso administrativo para la destitución del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, por incumplir con un fallo judicial que ordenaba el pago de las liquidaciones de los trabajadores de limpieza pública. A través de una resolución difundida este viernes por medios locales, el Juzgado Civil pidió a la corte electoral que se disponga la apertura del proceso para la destitución de Muñoz, así como de los funcionarios responsables que se encuentren implicados en la omisión del orden de pago de liquidaciones a las personas que se dedican a la limpieza pública de la capital peruana. "Pese al tiempo transcurrido y a encontrarse válidamente notificada (...), la demandada Municipalidad Metropolitana de Lima no ha cumplido con efectuar los pagos de las sumas señaladas en las liquidaciones presentadas por la misma comuna demandada", se lee en el documento. El regidor de Lima Metropolitana Carlos Ángeles señaló en sus redes sociales que hay jurisprudencia sobre este tipo de casos en el Tribunal Constitucional y que hace una diferencia entre las autoridades administrativas y electas, "señalando que en el caso que estas últimas incumplan sentencias, debe informarse al JNE para que determine la eventual causal de vacancia". "Más allá de que prospere o no el pedido de destitución, quedan claras las prioridades de nuestra autoridad metropolitana, que pese a las insistencias del Poder Judicial no acata fallo que ordena pago de liquidación de trabajadores de limpieza pública", sentenció Ángeles. En paralelo, la congresista Isabel Cortez envió el jueves una carta al alcalde de la capital, donde vive un tercio de la población de Perú, solicitando información sobre el estado actual del vínculo contractual que mantiene la Municipalidad con la empresa Innova Ambiental, concesionaria del servicio de limpieza pública. Según la parlamentaria, el contrato con la empresa estaría vencido desde 2016. Hasta ahora, ni Municipalidad de Lima ni el propio Muñoz se han pronunciado sobre la petición de Cortez ni sobre la solicitud del Poder Judicial para que el JNE inicie el proceso para la destitución del burgomaestre y otros funcionarios.