Jasikevicius: "La ventaja casi inicial de 20 puntos ha sido inesperada"

Madrid, 11 feb Sarunas Jasikevicus, entrenador del Barcelona, comentó que habían "merecido la victoria" frente al Real Madrid y que "la ventaja casi inicial de 20 puntos fue totalmente inesperada" para ellos. "Creo que hemos merecido la victoria. Sabíamos que después de los últimos partidos el Madrid querría reaccionar y nos ayudó mucho estar muy acertados en el comienzo. La temprana ventaja de 20 puntos fue totalmente inesperada. Hemos perdido la concentración en algunos momentos, pero la hemos recuperado y hemos acabado bien el partido" dijo Jasikevicius. Desde que es entrenador del Barcelona, el técnico lituano no ha perdido en Madrid, 6 de 6. "Está bien este resultado, estamos muy felices y orgullosos, pero hay que ser inteligente y saber que los próximos partido empiezan de cero", observó. "Estábamos esperando la reacción del Real Madrid, y no es fácil jugar estando 20 arriba, no sé si se me entiende. En el baloncesto moderno un equipo como el Madrid te puede meter un 10-0 en un par de minutos", siguió el entrenador lituano. El Barcelona no dominó físicamente al Real Madrid, según su entrenador. "Cuando metes 4-5 triples en los primeros minutos todo parece muy bonito, pero no hemos dominado físicamente al Real Madrid porque con la altura que tienen es casi imposible", apuntó. El técnico del Barcelona habló del partido suspendido ante el UCAM Murcia este fin de semana: "No es bueno para nosotros. Estaba planificado y ahora nos lo meterán en marzo donde ya no caben más partidos", lamentó Sarunas Jasikevicius. EFE moli/asc