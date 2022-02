Italia pone fin desde hoy a las mascarillas en exteriores y abre discotecas

Roma, 11 feb (EFE).- Desde hoy no es obligatorio usar las mascarillas al aire libre, aunque se deberán usar en caso de aglomeraciones y siempre en interiores en Italia, donde también se reabren las discotecas, en un nuevo paso adelante en la eliminación de las restricciones por la pandemia de coronavirus. En la ordenanza firmada por el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, publicada en el Boletín Oficial del Estado, se establece el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores a partir de hoy, después de que se hubiese reintroducido durante el periodo navideño por el aumento de casos. No obstante, se mantiene hasta el 31 de marzo, cuando terminará el estado de emergencia en Italia, la obligación de llevar mascarilla en lugares cerrados que no sean domicilios particulares. “Hasta el 31 de marzo de 2022 es obligatorio en todo el territorio nacional el uso de dispositivos de protección respiratoria en lugares cerrados que no sean domicilios particulares. También es obligatorio en todo el territorio nacional llevar siempre consigo los equipos de protección respiratoria y ponérselos donde haya multitudes o aglomeraciones”, se lee en la ordenanza. El presidente de la región de Campania (Sur), Vincenzo De Luca, decidió mantener la obligación de las mascarillas al aire libre durante todo febrero "debido a la situación epidemiológica actual" en el territorio. Otra señal de la progresiva vuelta a la normalidad será la apertura desde hoy de las discotecas y salas de baile, el sector más castigado por la pandemia. Se podrá entrar con el certificado de vacunación completo o de haber superado la enfermedad, y se deberá llevar la mascarilla si se está sentado, pero se podrá quitar en la pista de baile. El ministro de Sanidad y la subsecretaria de Deporte, Valentina Vezzali, trabajan de manera conjunta en un proceso gradual que prevé la reapertura de la máxima capacidad de las instalaciones deportivas y se espera a partir del 1 de marzo, llevar el límite de aforos en exteriores e interiores al 75 % y 60 %, respectivamente. El Gobierno también está trabajando en la posibilidad de empezar a limitar la obligación del certificado de vacunación. El subsecretario de Sanidad, Andrea Costa explicó que "a partir del mes de marzo se puede prever una relajación paulatina del pase verde, a partir de los lugares al aire libre”, y también se empieza a estudiar la posible supresión de la cuarentena para los positivos asintomáticos. La situación epidemeológica mejora en Italia y en las últimas 24 horas se registraron 75.861 nuevos positivos y también se reduce la presión en los hospitales, aunque el número de fallecidos sigue siendo alto con 325 este jueves y se superaron los 150.000 muertos con coronavirus desde febrero del 2020, cuando comenzó la pandemia en el país. Italia tiene ya al 91,29 % de la población de más de 12 años vacunada con al menos una dosis y al 88,61 % con la pauta completa, mientras que el 35,29 % de los niños de entre 5 y 11 años ya han recibido la primera y el 21,47 % han concluido el ciclo. La dosis de refuerzo se ha suministrado ya al 83,85 % de los mayores de doce años que pueden recibirla. EFE ccg/pi