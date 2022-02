ITA confirma positivo de Valíeva, RUSADA levanta la sanción, el COI recurre

Redacción Deportes, 11 feb (EFE).- La Agencia Internacional de Control (ITA), responsable de los controles antidopaje durante los Juegos de Pekín, ha confirmado este viernes el positivo de la patinadora rusa Kamila Valíeva y ha señalado que la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) primero la sancionó y luego levantó la suspensión para que pudiera competir en los Juegos, decisión que será apelada por el COI. La condición de menor de edad de Valíeva, que tiene 15 años, aconsejaba no revelar los datos del caso para proteger a la afectada, indicó la ITA en un comunicado, pero "a la vista de que los medios no le han garantizado la misma protección" el organismo decidió "facilitar información debido al creciente interés público". La deportista dio positivo en un control que se le efectuó el 25 de diciembre de 2021, durante los campeonatos de Rusia disputados en San Petersburgo. La sustancia hallada fue la trimetazidina, un medicamento que se receta a adultos con angina de pecho y que figura en la lista de prohibiciones. El laboratorio de Estocolmo que analizó la muestra comunicó el positivo el día 8 de febrero, ya en plenos Juegos y un día después de que el equipo ruso ganase el oro en la competición por equipos, con participación de la menor. Como consecuencia, Valíeva fue suspendida provisionalmente por la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) "con efecto inmediato", lo que la impedía seguir participando en Pekín 2022. La ceremonia de entrega de medallas no se llevó a cabo, lo que destapó el caso, pese al silencio de los organismos implicados. La patinadora apeló esta decisión el 9 de febrero y el comité disciplinario de la RUSADA admitió el recurso, de acuerdo a unos argumentos "que se comunicarán en breve a las partes", según la ITA, y de esta forma permitió a Valíeva seguir disputando los Juegos. La patinadora retomó este jueves sus entrenamientos. Entre los organismos con capacidad de apelar la decisión, que son la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), la Unión Internacional de Patinaje (ISU), la propia RUSADA y el Comité Olímpico Internacional (COI), este último ya ha tomado la decisión de llevar el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Puesto que el COI delega los programas antidopaje durante los Juegos en la ITA, será esta agencia la que presente el recurso ante el TAS en nombre del Comité. Para ello no van a esperar a conocer los fundamentos de la sentencia de la RUSADA "porque se necesita una decisión antes de la próxima competición en la que la deportista debía participar", el concurso femenino del día 15. Respecto a la entrega de medallas de la competición por equipos, "solo se podrá llevar a cabo cuando el caso se haya cerrado con todas las garantías". Por detrás de Rusia, los equipos de Estados Unidos y Japón ocuparon el podio. Canadá finalizó en cuarta posición y se haría con el bronce en caso de suspensión del equipo ruso. EFE nam/og