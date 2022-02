Goldman eleva a siete proyección de alzas tasa de la Fed en 2022

(Bloomberg) -- Goldman Sachs Group Inc. prevé que la Reserva Federal aumente las tasas de interés siete veces este año para contener la inflación mayor a la esperada, en lugar de las cinco que proyectaba antes.

El banco proyecta un alza de 25 puntos base en cada una de las próximas reuniones de este año, según escribieron los economistas dirigidos por Jan Hatzius en un informe a los clientes. El cambio en la proyección se produce después de que los precios al consumidor en Estados Unidos registraran en enero el mayor aumento desde 1982.

Esta opinión también está ganando adeptos entre los inversionistas, que prevén una cantidad y un ritmo de alzas similares. Los swaps vinculados a las fechas de las reuniones de la Fed indican que los inversionistas esperan que la principal tasa de la Fed se ubique en el 1,85% después de la reunión de diciembre, frente a su actual nivel cercano a cero.

Aunque hay argumentos para un aumento de 50 puntos base en marzo, dada la combinación de una inflación muy alta, un crecimiento salarial elevado y altas expectativas de inflación a corto plazo, las señales de los encargados de la política monetaria hasta ahora apuntan a movimientos más graduales, según los analistas de Goldman.

“La mayoría de los funcionarios de la Fed que han comentado se han opuesto a un aumento de 50 puntos base en marzo”, escribieron en una nota. “Por lo tanto, creemos que el camino más probable es una serie más larga de alzas de 25 puntos bases”.

Aunque muchos funcionarios de la Fed no están a favor de mayores aumentos, el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, dijo que es partidario de subir las tasas de interés en un punto porcentual para principios de julio —incluido el primer aumento de medio punto desde 2000— en respuesta a la inflación más alta en cuatro décadas.

“Consideraríamos cambiar nuestra proyección si otros participantes se unen a él, especialmente si el mercado continúa descontando altas probabilidades de un movimiento de 50 puntos base en marzo”, dijeron los analistas de Goldman.

El cambio de postura de Goldman refleja los comentarios del exsecretario del Tesoro de EE.UU. Lawrence Summers, quien la semana pasada declaró a Bloomberg Television que los inversionistas deberían prepararse para que la Fed aumente las tasas de interés en las siete reuniones de política que quedan de este año e incluso para que lo haga en más de un cuarto de punto de una sola vez.

Los bancos de todo el mundo han aumentado sus expectativas de un ciclo agresivo de alzas de la Fed.

Los economistas de Deutsche Bank AG dijeron que los datos de inflación significan que un alza de 50 puntos base en marzo es ahora su escenario base.

“La evidencia más limitada de la disminución de las presiones inflacionarias en el segundo semestre del año sugiere que la Fed continuará con su respuesta más agresiva por más tiempo”, dijeron economistas del banco alemán en una nota. Proyectan movimientos adicionales de 25 puntos base en cada reunión de este año, excepto en la de noviembre, con lo que el aumento total de la tasa de fondos federales en 2022 será de 175 puntos base.

Nomura Holdings Inc. dijo que están redoblando su apuesta por un aumento de medio punto en marzo, mientras que Standard Chartered Plc señaló que los datos de inflación han desatado una tormenta de especulaciones de la Fed con el riesgo de que los encargados de la política monetaria adelanten el ciclo de ajuste.

HSBC también prevé más alzas anticipadas y pronostica un movimiento de 50 puntos base en marzo, más cuatro aumentos adicionales de 25 puntos base en 2022.

Aun así, el ciclo de alzas podría amenazar la recuperación mundial, advirtió el economista de Deutsche.

“Esta respuesta de una política más agresiva aumenta los riesgos a la baja para el crecimiento”, escribieron. “Diseñar un aterrizaje suave para la economía nunca es fácil”.

Nota Original:

Goldman Sees Fed Hiking Seven Times in 2022 Instead of Five (3)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.