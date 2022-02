Gobierno y oposición de Montevideo aplazan decisión sobre un préstamo del BID

Montevideo, 11 feb Representantes de todos los partidos políticos que integran la Junta Departamental de Montevideo acordaron este viernes una prórroga para aprobar o no un préstamo de 70 millones de dólares solicitado por el Gobierno local al Banco Interamericano de Desarollo (BID) para obras de saneamiento. Se trata de un proyecto impulsado por la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, del Frente Amplio, coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020 y mantiene el sillón capitalino desde 1990, para desarrollar medidas de limpieza, recolección de residuos y drenaje en distintos puntos de la ciudad. Ante las disensiones de la oposición local con la intendenta, esta convocó en la víspera a una reunión a todos los partidos presentes en la Junta y al ministro de Ambiente, Adrián Peña, por considerar que el Ejecutivo también debía asistir para un asunto así. Tras el encuentro mantenido este viernes en la Intendencia de Montevideo, Cosse anunció la creación de un grupo de trabajo para analizar la propuesta y consideró que "hay que seguir" avanzando. "No contamos con los votos (21, para su aprobación); por lo tanto tenemos la opción de que se vote y no alcancen los votos o que podamos pedir una prórroga, pero la prórroga tiene que ser con una solicitud seria", apuntó. Asimismo, insistió en que desde la comuna continuarán con "los caminos que permitan" acercar a una solución para todos los montevideanos. "Se dando todos los pasos apelando a la buena fe del sistema político", sostuvo. Por su parte, la representante del Partido Nacional (PN, centroderecha) Laura Raffo dijo que la mesa "de alto nivel" permitirá "poder tratar de llegar a estos acuerdos" en un tiempo de 60 a 90 días. "Se vio la necesidad de llegar a un acuerdo para favorecer a más vecinos, para incorporar en el proyecto del préstamo del BID más barrios que accedan a saneamiento y para poder tener una prórroga en la discusión de este proyecto", agregó. Según la explicación de la propia intendenta, su Gobierno propuso al Ministerio de Economía y Finanzas la posibilidad de solicitar un préstamo al BID para acometer diversas obras y, ante la aprobación de la cartera, pidió ayuda por valor de hasta 70 millones de dólares. El BID aprobó en noviembre pasado el programa final y estableció el plazo del 17 de febrero para su aprobación. Sin embargo, representantes de la Junta Departamental solicitaron que el proyecto tuviese una modificación con la suma de 12 millones de dólares como contrapartida al préstamo inicial, algo que ya fue aprobado por la comuna. El paro en la negociación entre Gobierno y oposición derivó en la reunión de este viernes, tras la cual el ministro de Ambiente consideró "una buena señal" el encuentro entre las distintas partes. EFE rmp/cmm/laa