FundéuRAE: Premios Goya, claves de redacción

Madrid, 11 feb (EFE).- Con motivo de la gala de los Premios Goya, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece una serie de claves sobre la escritura apropiada de algunos términos que pueden aparecer en las informaciones relacionadas con el evento cinematográfico más célebre de España. 1. Los títulos de las películas, en cursiva Los títulos de las películas se escriben, como recuerda la “Ortografía de la lengua española”, en cursiva y con inicial mayúscula solo en la primera palabra y en los nombres propios si el título incluye alguno: “La librería”. 2. Las categorías La denominación de cada una de las especialidades que se premian se escribe con iniciales minúsculas, excepto la palabra “Goya”: “Estos cineastas son los que lucharán por el Goya al mejor director”, no "... al Mejor Director”. 3. La gala La voz “gala” se escribe en minúscula en cualquier contexto: “La gala se celebrará el próximo 3 de febrero”. 4. “Trigésima sexta edición” Para aludir a la edición del 2022, pueden emplearse el ordinal “36.ª” (“trigésima sexta”) y el cardinal “36 (“treinta y seis”) edición". 5. “Guion”, sin tilde La palabra “guion” no lleva tilde por ser un monosílabo ortográfico. Esta palabra se ha venido tildando regularmente desde que el diccionario académico le añadiera el acento gráfico a finales del siglo XIX. Sin embargo, desde la “Ortografía” del 2010 se escribe sin él obligatoriamente. 6. ”Premios” y ”premios”, mayúscula y minúscula Se recuerda en qué casos la expresión “premios Goya” se escribe con mayúsculas y en cuáles con minúsculas, de acuerdo con la “Ortografía de la lengua española”. • Cuando hace referencia al nombre propio del premio anual concedido a los profesionales del cine por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, se escriben con mayúscula inicial tanto “Premios” como “Goya”: “Los políticos que se dejarán ver en los Goya” o “Este domingo son los Premios Goya”. • Cuando alude al galardón, la palabra “premio” se escribirá en minúscula y “Goya” en mayúscula: “La película recibió tres premios Goya” o “Fue distinguido con un Goya”. • Si se usa para referirse a la estatuilla que materializa el galardón (“Posó con el premio goya ante los reporteros” o “Muestra en su salón los cuatro goyas logrados en su carrera”) o a la persona que lo ha recibido (“El premio goya al mejor actor afirmó…” o “El goya a la mejor directora opina”...), tanto “premio” como “goya” se escriben en minúscula. No obstante, en este último caso, si se interpreta que se está aludiendo al galardón en sí, es posible escribir todo con iniciales mayúsculas, entendiendo que se ha omitido “ganador del” o “galardonado con el”: “Anna Castillo, premio goya a la actriz revelación 2017” o “Anna Castillo, (ganadora del) Premio Goya a la actriz revelación 2017”. 7. ”Goya” y ”goyas”, plural “Goya”, con inicial mayúscula, permanece invariable en plural (“los Goya”). En los casos en los que se escribe en minúscula, lo recomendable es hacer el plural siguiendo las reglas del español: “los goyas” (“Posó con sus dos goyas”). 8. “Nominado” El verbo ”nominar” significa ‘proponer como candidato para algo’. Pese a considerarse inicialmente este significado de “nominar” como un calco innecesario del inglés “to nominate”, los principales diccionarios de referencia, tanto académicos como de uso, recogen desde hace años esta acepción (el “Diccionario de la lengua española” desde 2001), por lo que su empleo se considera hoy apropiado. 9. El nombre de la Academia El nombre completo de la institución que entrega estos premios es “Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España” y se escribe con mayúsculas iniciales en todas las palabras significativas. Suele emplearse la denominación abreviada “Academia de Cine”, que también se escribe con mayúsculas iniciales. 10. “Glamur”, mejor que “glamour” El término “glamur”, definido por el diccionario académico como ‘encanto sensual que fascina’, es una adaptación adecuada y preferible en español al extranjerismo “glamour”. 11. “Famosos” o “celebridades”, mejor que “celebrities” Los términos “famoso” y “celebridad” son alternativas válidas y preferibles en español al anglicismo ”celebrity” y a su acortamiento “celeb”. 12. “Imagen", "estilo” o “aspecto”, mejor que “look” “Imagen”, “estilo”, “aire”, “apariencia”, “aspecto”... son alternativas preferibles a la voz inglesa “look”. Para intensificar estas expresiones, es mejor utilizar formas como “imagen espectacular”, ”aspecto fantástico”, ”modelazo” o ”estilazo” en lugar de “lookazo”. 13. “Alfombra roja”, mejor que “red carpet” Para referirse a la alfombra por donde desfilan los invitados a la gala, es preferible usar “alfombra roja” como alternativa al innecesario anglicismo “red carpet”. 14. “Las mejor vestidas”, no “las mejores vestidas” Las palabras “mejor” y “peor” se mantienen invariables cuando aparecen antes de un participio, ya que en ese caso funcionan como adverbios y, como tales, no varían en número: “las mejor/peor vestidas”, no “las mejores/peores vestidas”. 15. “Palmareses” es el plural de “palmarés” El sustantivo “palmarés”, que el “Diccionario de la lengua española” define como 'lista de vencedores en una competición' e 'historial, relación de méritos, especialmente de deportistas', forma el plural añadiendo "es”: “palmareses”. 16. “Tráileres” es el plural de “tráiler” “Tráiler” es la adaptación al español del término inglés “trailer”, en referencia a los ‘fragmentos de una película que se proyectan antes de su estreno con fines publicitarios’ y su plural es “tráileres”. 17. Los “flashes/flases” Para referirse a los destellos que producen las cámaras fotográficas, puede emplearse el anglicismo ”flash” (plural “flashes”), que se escribe en cursiva, o la adaptación propuesta por el “Diccionario panhispánico de dudas” “flas” (plural “flases”), que va en redonda. 18. “Película”, “film” o “filme” De acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”, para aludir a la obra cinematográfica, lo recomendable es usar el término “película”, aunque también son válidas las voces “film” y “filme” (forma preferible), frecuentes entre los críticos cinematográficos. Sus plurales son “films” y “filmes”, respectivamente. La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE feu/crf