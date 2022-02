Fiscalía de EEUU consigue archivos de portátil de mexicano Genaro García Luna

Nueva York, 11 feb (EFE).- Fiscales de Estados Unidos consiguieron documentos del ordenador portátil del exministro mexicano Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública durante la Presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) y a quien acusa de delitos relacionados con narcotráfico y de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa. En un escrito enviado por la Fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York al tribunal que lleva el caso, se hace una relación de la nueva documentación reunida por los abogados del Gobierno, en anticipación a la vista programada para la próxima semana en la que el juez preguntará a las partes sobre el avance de las diligencias. El equipo de fiscales asegura haber recolectado también correos electrónicos y mensajes WhatsApp, aunque no se especifica su naturaleza, además de otros documentos enviados por el Gobierno de México, así como por varios bancos como Bank of America, Citibank o Sabadell United Bank y firmas de abogados. Sin embargo, como es habitual, la Fiscalía solicita al juez que todo el material permanezca embargado y no se haga público. Hasta el momento, los fiscales han reunido más de un millón de documentos y audios que supuestamente incriminan al exalto funcionario mexicano. El juez que preside el caso, Brian Cogan, fijó el comienzo del juicio para el próximo 24 de octubre, para dar tiempo a la Fiscalía de continuar sus pesquisas y a la defensa de García Luna para revisar la ingente cantidad de material acumulado. La próxima semana Cogan convocó a las partes para interrogarles sobre sus avances y así determinar, entre otras cosas, si se mantiene la fecha del comienzo del juicio o si es necesario posponerla. También sigue pendiente la decisión del juez sobre la petición de la Fiscalía de proteger a los miembros del jurado manteniendo su anonimato, evitando que mantengan contacto con el público durante su estancia en los juzgados y garantizando que sean acompañados diariamente por alguaciles en su viaje a la corte. La Fiscalía realizó esta solicitud el pasado diciembre por considerar que "el acusado tiene los recursos financieros para intimidar o incluso hacer daño al jurado". García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y entre 2006 y 2012 fue secretario de Seguridad Pública, durante el Gobierno de Felipe Calderón. Según la Fiscalía, "el acusado utilizó sus cargos oficiales para ayudar al cartel de Sinaloa, un famoso cartel de la droga mexicano, a cambio de sobornos multimillonarios" y agregó que tiene previsto llamar a testificar a "numerosos testigos" que han sido partícipes de la violencia ejercida por este cartel mexicano para "protegerse de rivales, luchar por su territorio y silenciar a aquellos que cooperaran con las fuerzas de seguridad". Estos testigos, según el escrito, incriminarán a García Luna y asegurarán que recibió pagos para que este ayudara al grupo criminal. EFE jfu/fjo/dmt