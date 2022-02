Estados Unidos alerta del riesgo de una invasión de Ucrania la próxima semana

(Corrige en el decimocuarto párrafo el cargo del presidente ruso) Lucía Leal Washington, 11 feb Estados Unidos alertó este viernes de que existe "la posibilidad clara" de que Rusia ataque Ucrania en la próxima semana, por lo que pidió a sus ciudadanos abandonar el país en las próximas 48 horas y ordenó desplegar 3.000 soldados más en Polonia. Tanto el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, como el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, alertaron del "riesgo elevado" de que Rusia ataque Ucrania durante los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran hasta el próximo 20 de febrero en Pekín. "Nuestra impresión de que la acción militar podría ocurrir cualquier día, antes de que acaben los Juegos Olímpicos, es cada vez más rotunda. Es una posibilidad muy, muy clara", dijo Sullivan, horas después de que Blinken lanzara una advertencia similar desde Australia. En una rueda de prensa, Sullivan reconoció que Estados Unidos todavía no tiene claro que Rusia haya tomado una decisión definitiva de invadir, pero aseguró que tiene en las fronteras de Ucrania "todas las fuerzas que necesita para lanzar una gran operación militar". "Si hay un ataque ruso a Ucrania, es probable que empiece con bombardeos aéreos y ataques de misiles que obviamente, matarían a civiles, sin importar su nacionalidad", alertó el asesor del presidente estadounidense, Joe Biden. A continuación habría probablemente "una invasión terrestre que implicaría a un número enorme de tropas" rusas, posiblemente con "un rápido asalto sobre la ciudad de Kiev", y en ese contexto los medios de transporte comerciales podrían interrumpirse "sin prácticamente aviso previo", agregó. HUIDA EN 48 HORAS Por eso, Sullivan urgió a los estadounidenses que se encuentren en Ucrania a abandonar el país "en las próximas 24 a 48 horas", y avisó de que no hay "ninguna perspectiva de una evacuación militar de Estados Unidos en caso de una invasión rusa". "El presidente no pondrá en peligro las vidas de nuestros hombres y mujeres uniformados enviándoles a una zona de guerra para rescatar a gente que podía haberse ido pero eligió no hacerlo", recalcó. Su "mensaje urgente" a los estadounidenses en Ucrania llegó días después de que Biden pidiera por primera vez la salida del país de los 6.600 ciudadanos de Estados Unidos que, según el Departamento de Estado, vivían en territorio ucraniano a finales del año pasado. El Reino Unido, Noruega y Dinamarca también pidieron este viernes a sus ciudadanos abandonar Ucrania mientras todavía haya medios comerciales disponibles para hacerlo, mientras que España aseguró que tiene preparado el dispositivo de evacuación de españoles por si hubiera que activarlo. 3.000 SOLDADOS MÁS A POLONIA El tono de alarma aumentó igualmente en el Pentágono, que ordenó desplegar en Polonia a otros 3.000 soldados más para "disuadir de cualquier agresión potencial contra el flanco este de la OTAN", aseguró a Efe un funcionario de alto rango de Defensa. Eso eleva a 6.000 el número de militares que Estados Unidos ha decidido enviar a Europa de forma temporal para responder a la crisis en Ucrania, y que se suman a los más de 80.000 uniformados de EE.UU. que se encuentran en el continente en misiones permanentes o rotatorias. Los 3.000 efectivos que ordenó desplegar este viernes el Pentágono se suman a otros 1.700 que Biden autorizó enviar la semana pasada a Polonia, otros 1.000 que decidió destinar a Rumanía y otros 300 a Alemania, todos ellos bajo mando estadounidense, y no de la OTAN. Biden repasó este viernes la situación en Ucrania con una decena de aliados de la OTAN, y este sábado hablará con el presidente ruso, Vladímir Putin, por primera vez desde el pasado 30 de diciembre, dijo a Efe un alto funcionario de Estados Unidos. BIDEN HABLARÁ CON PUTIN La conversación tendrá lugar en horario de mañana en Washington, según la fuente, que explicó que Rusia quería inicialmente que la llamada se produjera el lunes, pero la Casa Blanca presionó para adelantarla al sábado, algo que el Kremlin aceptó. "Nos gustaría encontrar una salida diplomática", insistió este viernes Sullivan. Rusia insiste en que no quiere una guerra con Ucrania, y ha exigido a Occidente una serie de garantías de seguridad para evitar que la OTAN se expanda más hacia el este y emplace armamento ofensivo cerca de las fronteras rusas. En la llamada de este viernes, Biden y los líderes de otros siete países miembros de la OTAN prometieron seguir "coordinando sus esfuerzos para disuadir una mayor agresión rusa contra Ucrania", incluida la perspectiva de imponer sanciones "masivas" a Moscú si llegara a invadir, según la Casa Blanca. Participaron en la conversación el canciller de Alemania, Olaf Scholz; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Boris Johnson; su homólogo canadiense, Justin Trudeau; y el primer ministro italiano, Mario Draghi. También se sumaron los presidentes de Polonia, Andrzej Duda, y de Rumanía, Klaus Iohannis; además del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. "Pase lo que pase, Occidente está más unido de lo que ha estado en años", aseveró Sullivan.