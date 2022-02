España tiene preparado el dispositivo de evacuación de españoles en Ucrania

Madrid, 11 feb El Ministerio español de Asuntos Exteriores tiene preparado el dispositivo de evacuación de españoles de Ucrania "para activarlo en caso de necesidad", aunque por el momento no se ha considerado necesario. Así lo aseguran fuentes de Exteriores, que están analizando la situación y en contacto con los socios y aliados de la Unión Europea. Varios países y organismos internacionales han aconsejado ya a sus ciudadanos y personal no imprescindible de sus embajadas que evacúen el país, aunque otros muchos de la OTAN y la UE ha decidido, como España, "no cambiar nada por el momento". Estados Unidos urgió este viernes a sus ciudadanos a que abandonen el país ya que considera que "hay una posibilidad clara" de que Moscú lance un ataque, que podría llegar antes de que concluyan los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, el 20 de febrero, afirmó el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. El Gobierno del Reino Unido también aconsejó este viernes a los ciudadanos británicos en Ucrania a abandonar el país lo antes posible, mientras todavía haya medios "comerciales" disponibles para hacerlo. E Israel dio la instrucción de evacuar al personal de su embajada y del servicio exterior, mientras que la OSCE retiró a sus observadores de la zona y el propio secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió del "riesgo real" de que estalle pronto "un conflicto armado" provocado por Rusia en Ucrania.