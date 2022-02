En deportes, Europa es capitalista y EE.UU. es socialista

(Bloomberg) -- Si los Cincinnati Bengals derrotan a Los Angeles Rams el domingo, se convertirán en el decimocuarto equipo diferente que gana el Super Bowl este siglo.

Esta cifra despertaría la envidia entre los fanáticos del fútbol en Europa, donde las principales ligas están cada vez más dominadas por un puñado de los clubes más ricos, o en algunos países solo por uno o dos. El Bayern Múnich de Alemania ha ganado nueve campeonatos consecutivos y va camino a ganar el décimo esta temporada.

La diferencia se reduce a los esquemas económicos del fútbol a ambos lados del Atlántico, que son lo contrario de lo que cabría esperar. En pocas palabras, la Liga Nacional de Fútbol Americano, la NFL por sus siglas en inglés, está creada para premiar la igualdad entre los equipos. Hay ciertos elementos socialistas en la estructura. Las ligas europeas, al menos en principio, se organizan en torno a una dura competencia de libre mercado.

Los defectos de estos sistemas explican algunos de los recientes escándalos en ambos deportes.

En vísperas del Super Bowl, la NFL está inmersa en un escándalo de “tanking”, que es cuando un equipo se deja ganar. Brian Flores, el exentrenador de los Miami Dolphins, dijo que hace unas temporadas, el dueño del equipo, Stephen Ross, le ofreció US$100.000 por cada partido que el equipo perdiera. Ross ha negado rotundamente la acusación. Los dirigentes de la NFL dicen que lo investigarán.

Subir de nivel

Si los equipos estadounidenses tienen a veces un incentivo para perder, es porque la nivelación de la economía del bienestar de la NFL asegura que los peores equipos sean atendidos. Pueden elegir a los mejores jugadores del “draft” de la próxima temporada.

Esa es una de las razones por las que los Bengals, que fueron bastante malos la temporada pasada y la anterior, pudieron convertirse en contendientes tan rápido. (Su joven estrella, el mariscal de campo Joe Burrow, habría sido el jugador que Ross tenía en la mira cuando Flores lo acusa de ofrecer dinero para perder partidos).

Además, en la NFL todos están sujetos al mismo tope salarial. No existe el equivalente a la enorme brecha financiera que separa, por ejemplo, al actual líder de la Premier League inglesa, el Manchester City —cuyos dueños provienen de uno de los petroestados más ricos del mundo—, y el Burnley, que ocupa el último lugar.

Sobre todo, no hay descenso. Una vez que un equipo está en la NFL, está dentro. Así que los New York Giants y los Washington Commanders seguirán enfrentándose dos veces cada temporada, año tras año, sin importar lo malos que sean.

Por el contrario, en el fútbol europeo supercapitalista, los equipos que terminan cerca del final de sus ligas son expulsados al siguiente nivel, para ser reemplazados por los más prometedores.

Sobre el papel, ese sistema significa que un club pequeño, y hay cientos en todo el país, puede ascender hasta competir con los ricos. A veces incluso sucede: el Leicester City, que estaba en la segunda división del fútbol inglés solo un par de años antes, fue campeón nacional en 2016. Es el tipo de meritocracia que se asocia al “sueño americano”.

Pero los dueños de los principales clubes europeos (algunos de los cuales son estadounidenses familiarizados con el sistema de la NFL) no están del todo contentos con la forma en que funcionan las cosas. Por eso, el año pasado intentaron crear una nueva Superliga europea, un proyecto de US$4.800 millones financiado por JPMorgan Chase & Co.

Habría significado una liga cerrada al estilo estadounidense, con los clubes más importantes garantizados para enfrentarse cada año ante grandes y lucrativas audiencias televisivas. No habría forma de que los clubes más pequeños se abrieran camino, lo que pondría fin a las historias de cuentos de hadas en las que pequeños clubes como el Nottingham Forest inglés se convertían en campeones de Europa.

Puede que algún día ocurra algo así, pero por ahora los megaclubes se vieron obligados a abandonar el plan ante una tormenta de protestas. Y es que los aficionados prefieren mantener las cosas como están.

