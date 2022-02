Emery: "Somos ambiciosos y queremos medirnos al líder para ver nuestro nivel"

Villarreal (Castellón), 11 feb (EFE).- El entrenador del Villarreal, Unai Emery, dijo este viernes que afrontan el duelo liguero ante el Real Madrid con ambición y con la idea de medirse al líder de LaLiga Santander para comprobar el nivel y el potencial que tiene su equipo. “Lo importante es tener un gran rendimiento. Somos ambiciosos ante este partido, queremos ver cómo estamos ante un rival de la exigencia como es el Madrid, un rival que llega líder y que se está mostrando fuerte, pero que sabe que este será un partido exigente para ellos”, dijo Emery. Reconoció que aunque el Villarreal tiene bajas, llega al partido "mejor que en otras jornadas", y si bien cuentan con la ausencia de Gerard Moreno cree que tienen alternativas para suplirle con solvencia. "La mejor manera de afrontar un partido es tener a todos los jugadores y tener que decidir quién juega. Ahora tenemos recursos para poder afrontar los retos y los partidos exigentes", apuntó Emery, quien lamentó la ausencia de "un jugador importante" como Gerard pero recalcó que deben tener tranquilidad con esta recaída además de evitar poner plazos para su vuelta para que regrese "bien y con los pasos bien dados” Emery también dijo que aunque el brasileño Vinicius es "muy bueno", en el Real Madrid "lo son todos", ya que cree que tiene futbolistas que no están jugando pero que pueden amargarles la tarde, y citó entre ellos a jugadores como Isco o Hazard. "Son un equipo que te exige al máximo, por eso son el mejor equipo de la liga y el líder. Siempre te van a exigir mucho, sea la situación que sea. Allí empatamos e hicimos un buen partido, ahora queremos mejorar, pero cuando hablas del Madrid sabes que debes respetarles al máximo”, dijo el entrenador vasco. Respecto al posible desarrollo del partido, Emery indicó que "cada uno tiene su identidad y nosotros nos sentimos cómodos con el balón, por lo que cuando no lo tenemos no estamos cómodos". "La idea es tenerlo siempre, pero hay veces que debes correr, hay partidos que tienes posesión pero no haces daño y hay otros en los que debes adaptarte y buscar otras opciones, en las que debes correr más. La premisa es tener el balón, pero a veces también debes buscar otras alternativas y correr más”, añadió. Asimismo, Emery descartó que el Real Madrid esté pensando en el partido ante el PSG de la próxima semana. "Estos futbolistas saben la importancia de los partidos, por ello creo que es más desde fuera lo de solo hablar del PSG. Los jugadores del Madrid saben que el partido del sábado será un partido complicado y que deberán emplearse a fondo en la Cerámica”, aseguró. “Respetamos al Madrid y por ello espero un partido largo y equilibrado en el que los dos equipos vamos a intentar controlar y correr cuando se pueda. Ellos tienen muchas alternativas de juego, por lo que debemos estar centrados, con un nivel de intensidad alto y ser inteligentes para saber leer cuando podemos ir a por ellos", añadió en su análisis. Descartó dar pistas sobre el once inicial, entre otros motivos porque llevan ya unos meses con el covid y "de un día a otro pueden pasar muchas cosas", por lo que prefiere esperar al día del partido.