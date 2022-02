El West Ham no aparta a Zouma y estará disponible esta jornada

Londres, 11 feb (EFE).- El West Ham United no apartará a Kurt Zouma, que estará a las órdenes de su entrenador, David Moyes, este fin de semana pese a la polémica que generó al hacerse público un vídeo en el que se ve cómo patea, abofetea y lanza una zapatilla a un gato. Así lo confirmó el técnico inglés en rueda de prensa, aunque reiteró su desprecio a la violencia ejercida por Zouma contra el animal. "Entiendo que hay muchas opiniones sobre si debería jugar o no, pero hemos decidido que lo hará y apoyaré eso", apuntó Moyes en conferencia de prensa. "No creo que ningún club hubiera actuado tan rápido como lo ha hecho el West Ham. Han hecho un gran trabajo. No disculpo a Zouma, sus acciones fueron terribles y diabólicas, pero hemos decidido que juegue y apoyaremos eso", añadió. Moyes también anunció que el club ayudará al central para que entienda la gravedad de sus acciones y que la organización para la ayuda de los animales, RSPCA, impartirá cursillos a Zouma para que aprenda a respetar y a tratar bien a los animales. "Espera que la gente pueda perdonarle por el error que cometió", agregó Moyes. Zouma fue castigado con dos semanas sin sueldo, unas 250.000 libras (300.000 euros) y además sus gatos han sido rescatados por la RSPCA hasta que finalice la investigación sobre el futbolista. Su hermano, Yoan, que fue el que grabó los vídeos, ha sido suspendido por el equipo de Quinta división en el que milita. EFE msg/ism