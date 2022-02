El Gobierno no espera que cambio policial afecte la pesquisa del "partygate"

Londres, 11 feb (EFE).- La investigación policial sobre el "partygate", el escándalo de las fiestas celebradas en la residencia de Downing Street durante la pandemia, "no se verá afectada" por la partida de Cressida Dick como comisaria jefa de Scotland Yard, indicó este viernes un miembro del Ejecutivo británico. Dick presentó ayer su dimisión como comisaria jefa de la Policía Metropolitana de Londres (Scotland Yard), después de que el alcalde de Londres, Sadiq Khan, le retirase su apoyo tras haber salido a la luz casos de racismo, sexismo y homofobia entre sus agentes. El secretario de Estado de Transporte, Robert Courts, dijo este viernes a la cadena Sky News que el cambio en el alto mando policial no afectará la actual pesquisa sobre las fiestas porque las fuerzas del orden están "acostumbradas" a lidiar con distintos asuntos. La policía es "independiente" y "tengo la absoluta confianza en su capacidad para llevar a cabo esta investigación", agregó Courts. Scotland Yard investiga actualmente varios eventos que tuvieron lugar en la residencia del primer ministro británico, Boris Johnson, durante la pandemia para establecer si se violaron las reglas. Khan, con responsabilidad sobre los nombramientos de los comisarios de Scotland Yard, había sido muy crítico con el liderazgo de Dick, sobre todo tras el caso de la joven Sarah Everard, secuestrada y asesinada en marzo de 2021 por el policía Wayne Couzens, en un caso que causó una gran conmoción en el Reino Unido. El sustituto o sustituta de Dick será designado/a por la ministra de Interior, Priti Patel, y consultando con el alcalde de Londres. Entre los posibles sucesores figuran Matt Jukes y Neil Basu, ambos subcomisarios de la Policía de la capital británica. Al margen de Londres, Scotland Yard es también responsable a nivel nacional de las operaciones antiterroristas, por lo que es una figura de gran importancia para la seguridad del país. Al dar a conocer su dimisión, Dick señaló que el alcalde no le había "dejado otra opción que dar un paso a un lado", después de que le retirase el apoyo, aunque permanecerá un corto periodo de tiempo para asegurar la estabilidad de Scotland Yard mientras se busca a la persona que le reemplazará. En una declaración a los medios, el alcalde sostuvo ayer que "la única manera de comenzar a hacer frente a la escala de los cambios que son necesarios es tener un nuevo liderazgo" en la Policía. La Oficina Independiente para la Conducta de la Policía publicó recientemente una investigación que destapó "vergonzosos" mensajes de Whatsapp entre varios agentes de la comisaría londinense de Charing Cross, enviados entre 2016 y 2018, que revelaban diversos casos de acoso sexual y laboral, misoginia y discriminación. A pesar de las disculpas emitidas por Scotland Yard, Khan ha cuestionado que algunos de los presuntos autores de esos mensajes "siguen aún empleados" en la policía y dos han sido ascendidos. Dick fue también centro de una polémica por su gestión en la operación policial que causó la muerte del brasileño Jean Charles de Menezes el 22 de julio de 2005, abatido en una estación del metro de Londres por agentes que le confundieron con un terrorista tras unos atentados fallidos en el metro el día anterior.EFE vg/prc/alf