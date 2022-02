El Gobierno de Perú anima a vacunarse pese a la crisis en el Ministerio de Salud

Lima, 11 feb El Gobierno de Perú alentó este viernes a los trabajadores del sector Salud, a las autoridades regionales y la ciudadanía a no detenerse en la campaña de vacunación contra la covid-19, pese a la crisis que vive el Ministerio de Salud tras el polémico nombramiento de su nuevo titular, Hernán Condori. "Tenemos metas que cumplir y no nos podemos detener, por la población, por los niños, por la reinserción de la salud, de la educación y de la economía. No podemos detenernos, tenemos que seguir avanzando", declaró Gabriela Jiménez, responsable del departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook. Jiménez llamó a la calma y pidió seguir avanzando en el proceso de vacunación a los gobernadores regionales, en un momento muy delicado en su ministerio, que en las últimas horas vivió una cascada de dimisiones tras la designación de Condori al frente del despacho. Condori es sin duda la figura más cuestionada del nuevo gabinete que formó el último martes el presidente Pedro Castillo, por su ejercicio de la medicina y su promoción de productos farmacéuticos sin ningún respaldo científico, como el agua arracimada. Tras su nombramiento, medios locales revelaron un video en el que Condori promocionaba el Cluster X2, un producto considerado por los expertos como pseudocientífico, aunque el ministro negó este viernes en declaraciones a Nacional TV que el agua arracimada sea un medicamento. Desde que asumió el cargo, políticos, científicos, la Defensoría del Pueblo y hasta el Colegio Médico del Perú exigieron su renuncia inmediata al considerar que no tiene las competencias "mínimas" para el cargo. El jueves renunciaron tanto el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, como los cinco integrantes del Equipo Consultivo de Alto Nivel del Ministerio de Salud, que tiene a su cargo la recomendación de criterios y consideraciones éticas en la toma de decisiones respecto a la priorización de grupos a ser inmunizados en la campaña nacional de vacunación contra la covid-19. En este contexto de crisis, Jiménez vio necesario recordar que en la primera ola de la pandemia fallecieron 87.000 personas, en la segunda 115.000 y en la tercera en la que se encuentra el país han muerto 7.261, un descenso causado por "el evidente y clarísimo efecto positivo de la vacunación". "Ahora tenemos que demostrar que, pese a las dificultades, nosotros somos el equipo técnico. Recordemos que la vacunación es la principal estrategia del país", señaló la funcionaria. REFUERZO EN SAN VALENTÍN En el afán de fortalecer la campaña de vacunación, el Ministerio de Salud lanzó este viernes la primera edición del "Flechazo de la Vacunación", donde las parejas podrán subir a redes sociales fotos mientras se aplican sus dosis Pfizer o AstraZeneca, en vísperas de la celebración del día de San Valentín. En el evento de presentación de esta iniciativa, Condori resaltó la importancia de recibir la dosis de refuerzo y recordó que la meta es proteger al 100 % de la población objetivo a nivel nacional. "Mi mensaje a todo el pueblo peruano es que continuemos vacunándonos, acudan a los puntos de vacunación, a los establecimientos de salud a seguir vacunándose, por favor, todos debemos estar unidos contra la covid-19", declaró el ministro. A la fecha, el país ha aplicado más de 59 millones de dosis en todo el territorio nacional, donde el 71,50 % de la población objetivo ya está protegida con la pauta completa de vacunación. En tanto, el 66,7 % de la población vulnerable (mayores de 60 años) recibió la tercera dosis de refuerzo.