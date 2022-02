El exjuez Hinostroza trata de nuevo de frenar su entrega a Perú desde España

Madrid, 11 feb (EFE).- El exjuez de la Corte Suprema de Perú César Hinostroza ha recurrido la entrega a su país para ser juzgado por supuestos casos de corrupción, al insistir en que el Estado peruano le persigue "por motivos políticos" y no hay ninguna garantía de que sea sometido a un "proceso justo". La Audiencia Nacional de España avaló hace unos días la extradición a Perú del exjuez, que está reclamado por haber sobornado supuestamente a una funcionaria para conseguir huir del país cuando se le investigaba por un supuesto caso de corrupción. En el recurso donde impugna esa decisión, al que tuvo acceso Efe este viernes, Hinostroza carga contra cada uno de los argumentos esgrimidos por la audiencia, a quien reprocha no haber valorado "los hechos ni las pruebas que acreditan la violación de los derechos fundamentales" que dice sufrir en su país. Pese a que los magistrados rechazaron la persecución política que denuncia Hinostroza, su defensa sigue insistiendo en que Perú le reclama "por motivos políticos", que vulnera sus derechos fundamentales de "forma genérica" y advierte de que la audiencia le está "condenando a la pena de muerte" en su país. En la vista de extradición el exjuez se presentó como una víctima de una trama encabezada por el expresidente de Perú Martín Vizcarra, que tendría como objetivo imputar delitos inexistentes contra él por su presunta afinidad con el partido Fuerza Popular. En su recurso, Hinostroza, que huyó de Perú en 2018, denuncia una vez más la situación de las cárceles peruanas y afirma que el tribunal "incurre en error" al afirmar que la vulneración de derechos tiene que reclamarse en su país de origen. "Este argumento es ilógico, porque si un extranjero viene a este país a pedir asilo, refugio o protección, por ser un perseguido político y está probando que se han violado y se violarán sus derechos fundamentales, ¿cómo se le va decir que vaya a su país para que se 'defienda' si no tiene ninguna garantía?", señala. Sobre Hinostroza pesaba ya una primera entrega a Perú, acordada anteriormente por la Audiencia Nacional y por el Gobierno español, por el caso conocido como "los cuellos blancos del puerto", en el que se le imputa haber liderado una red de favores de la que habrían participado políticos y empresarios y de favorecer el nombramiento de jueces y trabajadores de la justicia. En esta nueva petición, el exjuez está reclamado por haber entregado presuntamente 10.000 dólares a una funcionaria de migraciones en la localidad peruana de Tombes para impedir supuestamente que se activase la alarma de prohibición de salida del país que pesaba sobre él cuando estaba investigado por este caso. Sin embargo, Hinostroza niega que su país haya ofrecido "indicios que sustenten" haber ofrecido o entregado ninguna dádiva y afirma que "no hubo intención de infringir la norma", sino que "salió para proteger su vida e integridad física". EFE mms/ram/lar/vh