El Chelsea puede renovar a Azpilicueta de forma unilateral

Londres, 11 feb (EFE).- El Chelsea tiene la opción de renovar el contrato de César Azpilicueta de forma unilateral, según pudo saber Efe. El jugador navarro termina contrato el próximo 30 de junio y aún no ha llegado a un acuerdo de renovación con el conjunto londinense. Sin embargo, este incluyó en el contrato del español una cláusula por la que puede renovar el acuerdo sin necesidad de tener el consentimiento del jugador, aunque no está claro si esta renovación sería solo por una temporada o la duración sería mayor. Así, se bloquearía la opción de que Azpilicueta firme con el Barcelona en los próximos meses de forma gratuita. El conjunto blaugrana se puso en contacto con Azpilicueta hace varios meses, con la intención de incorporarle en verano y dotar de experiencia la banda derecha del equipo, renqueante en los últimos años con los experimentos fallidos de Serginho Dest y Sergi Roberto. El ejemplo más claro de esto fue la contratación de Dani Alves este invierno. Según adelantó Marca y pudo confirmar Efe, Azpilicueta está aún a la espera de reunirse con el Chelsea para negociar las condiciones de una posible renovación consensuada. El navarro tenía la intención de continuar en el equipo de Londres, pero la situación se ha dilatado desde septiembre, con el club a la espera de conocer qué ocurrirá con otros defensas como Antonio Rudiger y Andreas Christensen, que también finalizan contrato en junio. Azpilicueta aún no ha recibido oferta de renovación. Azpilicueta, a sus 32 años (cumplirá 33 en agosto), está en un momento dulce de su carrera. Es el cuarto jugador con más minutos en el Chelsea y viene de una temporada en la que ha ganado la ansiada Champions League y se ha asentado en la selección española, con la que disputó la pasada Eurocopa.