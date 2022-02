Efemérides del 12 de febrero

En un 12 de febrero, pero de 1921, se aprueba el pacto de las Provincias Unidas de Centroamérica, entre Guatemala, Honduras y El Salvador, que establece una sola soberanía y representación en política exterior. OTRAS EFEMÉRIDES 1541.- El conquistador Pedro de Valdivia, maestre de campo de Pizarro, funda la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, actualmente Santiago de Chile. 1542.- La expedición liderada por Francisco de Orellana, por orden de Gonzalo Pizarro, descubre la desembocadura del río Amazonas en el Océano Atlántico. 1554.- Juana I de Inglaterra es decapitada por alta traición, cuando tenia dieciséis años, por orden de su prima Maria Tudor. 1818.- El militar y político Bernardo O'Higgins proclama la independencia de Chile de la monarquía española. 1832.- La República de Ecuador, presidido por el general Juan José Flores, se anexiona las Islas Galápagos. 1855.- Las relaciones diplomáticas entre el Reino de España y la República Dominicana se iniciaron mediante la firma del Tratado de Reconocimiento, Paz, Amistad y Comercio. 1899.- España vende a Alemania los archipiélagos de Las Carolinas, Marianas y Palaos. 1908.- Parte de Nueva York con destino a París la denominada "carrera del siglo", la mayor expedición de coches jamás vista que culminaría el 30 de julio. 1912.- El Gobierno imperial chino reconoce la República. 1924.- Calvin Coolidge se convierte en el primer presidente de EE. UU. que realiza un discurso transmitido por radio desde la Casa Blanca. 1931.- Estreno en EE. UU. de la primera versión del filme "Drácula", protagonizada por el actor de origen austro-húngaro Bela Lugosi. 1933.- La Segunda República Española establece relaciones con la URSS. 1935.- El dirigible de la armada estadounidense USS Macon resulta dañado durante una tormenta y se precipita al mar en la Bahía de Monterrey, al sur de San Francisco (EE. UU.). 1946.- El veterano afroamericano condecorado en la Segunda Guerra Mundial, Isaac Woodard, es brutalmente agredido por la policía en Carolina del Sur y aviva el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. 1949.- Una emisora de radio de Quito trasmite "La guerra de los mundos" de H.G Wells y provoca el pánico al igual que una década antes en Nueva York. 1951.- Boda de Reza Pahlevi, sha de Persia, con la princesa de origen alemán Soraya Sfandiari. 1953.- Un tratado anglo-egipcio ratifica la independencia de Sudán. 1961.- La URSS lanza desde el cosmódromo de Baikonur la primera nave espacial a Venus. 1966.- Un centenar de niños desaparecen en un incendio en Iquitos (Perú), donde además murieron otras trece personas. 1980.- EL COI ratifica a Moscú como sede de los Juegos Olímpicos, en contra de la propuesta de boicot hecha por Estados Unidos. 1985.- La dictadura uruguaya concluye con la dimisión del presidente Gregorio Álvarez, último mandatario del régimen militar. 1988.- El buque de guerra estadounidense USS Yorktown es embestido por la fragata soviética Bezzavetny cuando pretendía ejercer el derecho de paso inocente a través de las aguas territoriales de la URSS en el Mar Negro. 1991.- Corea del Norte y Corea del Sur firman un tratado de no agresión. 1999.- El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, es absuelto de los cargos de perjurio y obstrucción a la justicia en el "caso Lewinski" y no será destituido por el Senado. 2001.- Un virus informático que usa la imagen de la tenista rusa Anna Kournikova se extiende por los ordenadores de todo el mundo. 2004.- Una pareja de ancianas lesbianas de San Francisco celebra la primera boda gay en Estados Unidos. 2005.- Despega con éxito de la base espacial de Kurú (Guayana francesa) el mayor cohete de la Agencia Espacial Europea, el nuevo Ariane 5. 2013.- Francia aprueba la ley del matrimonio homosexual. 2016.- El papa Francisco y el patriarca ortodoxo ruso Kiril reúnen a las dos iglesias por primera vez tras el cisma de 1054. 2019.- Un jurado estadounidense declara culpable por narcotráfico al mexicano "Chapo" Gúzman por ocupar un cargo de responsabilidad en el cartel de Sinaloa. NACIMIENTOS 1809.- Charles Darwin, naturalista británico. 1923.- Franco Zefirelli, director italiano de cine. 1939.- Ray Manzarek, músico estadounidense, teclista de The Doors. 1949.- Joaquín Sabina, cantautor español. 1958.- Javier Gurruchaga, cantante y humorista español. - Grant Mclennan, músico australiano, cantante de The Go-Betweens. 1980.- Juan Carlos Ferrero, tenista español. - Christina Ricci, actriz estadounidense. 1993.- Jennifer Stone, actriz estadounidense. 1995.- Daniela Aedo, actriz y cantante mexicana. DEFUNCIONES 1690.- Charles Lebrun, pintor francés. 1804.- Emmanuel Kant, filósofo alemán. 1979.- Jean Renoir, director francés de cine. 1984.- Julio Cortázar, escritor argentino, nacionalizado francés. 1989.- Thomas Bernhard, dramaturgo austriaco. 1995.- Alberto Burri, médico y pintor italiano, considerado creador del expresionismo abstracto. 2000.- Charles Schulz, dibujante estadounidense, creador de los personajes Carlitos y Snoopy. - Screamin' Jay Hawkins, músico estadounidense. 2011.- Betty Garret, actriz estadounidense. 2016.- Juan Carlos Godoy, cantante de tango argentino. 2017.- Al Jarreau, cantante de jazz estadounidense. 2018.- Marty Allen, actor estadounidense. EFE doc/jac