Dos Santos, ex de Barcelona, listo para defender gestión de Solari en América

Ciudad de México, 11 feb (EFE).- El centrocampista Jonathan Dos Santos, ex jugador del Barcelona español, aseguró este viernes estar listo para defender la gestión del argentino Santiago Solari como entrenador de las Águilas del América del fútbol mexicano. "Los que jugamos somos los jugadores, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Estamos a muerte con el técnico y todo depende de nosotros. Solari nos da las indicaciones, pero nosotros sabemos a qué jugar y somos los que tomamos decisiones en el campo", dijo en rueda de prensa sobre el papel que tiene para mantener en el banquillo de las Águilas al extécnico del Real Madrid. Dos Santos, de 31 años, pasó por las divisiones inferiores del Barcelona con el que debutó en 2009 en Primera División, pero debido que no pudo afianzarse como titular se marchó al Villarreal en 2014. Ahora su carrera lo pone en el América de Solari, quien además de dirigir al Real Madrid, rival más odiado del Barcelona, también fue una figura merengue como futbolista. Solari se encuentra en un momento crucial en su paso por el América, del que es estratega desde enero de 2021, ya que en sus primeros dos torneos cayó eliminado en los cuartos de final y perdió la final de la Liga de Campeones de la Concacaf. En este Clausura 2022 tiene al América en la antepenúltima posición de la tabla después de cuatro jornadas, algo que ha puesto en entredicho su continuidad como timonel del equipo más ganador de México con 13 títulos de Liga. "Santiago está bien, ha hecho las cosas bien tanto el torneo pasado como ahora. Es verdad que a nadie le gusta perder y estar en esta racha negativa, pero es un grandioso entrenador y yo lo veo tranquilo con ganas de cambiar la situación", añadió Dos Santos, quien jugó con México la Copa del Mundo Rusia 2018. El América tiene un récord en el Clausura de un empate y dos derrotas que le hacen acreedor a un punto. Las Águilas tienen un partido pendiente de la cuarta jornada. Las Águilas visitarán este sábado al Santos Laguna, el primer duelo de tres que tendrán en poco más de una semana que según reportes de la prensa local podrían definir el futuro del proyecto de Solari en caso de no conseguir unidades para salir de los últimos tres lugares de la clasificación. EFE rcg/cav