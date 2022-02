Doncic deslumbra, los Nets entran en coma y los Suns se vengan de los Bucks

Los Ángeles (EE.UU.), 10 feb (EFE).- Sin James Harden y a la espera de que llegue Ben Simmons, los Brooklyn Nets se hundieron un poco más con su décima derrota seguida en una jornada en la que los Phoenix Suns se vengaron de los Milwaukee Bucks y Luka Doncic batió su récord de anotación en la NBA con 51 puntos. Además, los Toronto Raptors sumaron su octava victoria seguida, los Memphis Grizzlies encadenaron su cuatro triunfo consecutivo, los Miami Heat abrieron brecha al frente del Este y los Golden State Warriors cayeron de forma inesperada ante los New York Knicks. MAVERICKS 112 - CLIPPERS 105 Con 28 puntos en el primer cuarto (10 de 13 en tiros y 7 de 10 en triples) y 51 en total (17 de 26 en tiros), Luka Doncic trituró a Los Angeles Clippers, los verdugos de los Dallas Mavericks en los dos últimos playoffs. El esloveno también logró 9 rebotes y 6 asistencias pero perdió 7 balones en unos Mavericks que jugaron su primer partido sin Kristaps Porzingis, traspasado a los Washington Wizards. Marcus Morris (21 puntos) fue el máximo anotador del conjunto angelino en su primer partido de los Clippers sin el español Serge Ibaka, que ha fichado por los Milwaukee Bucks. WIZARDS 113 - NETS 112 La décima derrota consecutiva de los Brooklyn Nets llegó en un partido muy ajustado en el que el equipo neoyorquino desperdició una posesión en los últimos segundos con la que podría haber forzado la prórroga. Kyrie Irving (31 puntos y 6 asistencias) y Cam Thomas (27 puntos) fueron los mejores de unos Nets que no han contado con Kevin Durant desde mediados de enero por lesión. El brasileño Raul Neto (21 puntos y 6 asistencias) firmó una gran actuación en unos Wizards que habían perdido 8 de sus últimos 9 partidos. SUNS 131 - BUCKS 107 Tras su derrota en las pasadas Finales de la NBA ante los Milwaukee Bucks, los Phoenix Suns se vengaron del equipo de Giannis Antetokounmpo con una brillante victoria cimentada en la excelente dirección de Chris Paul (17 puntos y 19 asistencias) y la efectividad en la zona de Deandre Ayton (27 puntos, con 12 de 14 en tiros, y 7 rebotes). Khris Middleton y Jrue Holiday (21 puntos por cabeza) fueron los referentes de los Bucks en una noche gris de Giannis Antetokounmpo (18 puntos con 5 de 14 en tiros, 7 rebotes y 8 asistencias). WARRIORS 114 - KNICKS 116 En San Francisco (EE.UU.) se vivió una notable sorpresa con la victoria de unos New York Knicks venidos a menos que lograron imponerse a los Golden State Warriors, en los que Klay Thompson falló el tiro que habría llevado el duelo a la prórroga. Julius Randle (28 puntos y 16 rebotes) lideró a los Knicks mientras que Stephen Curry (35 puntos y 10 asistencias) sobresalió en los Warriors. El mexicano-estadounidense Juan Toscano-Anderson jugó 6 minutos en los Warriors en los que aportó un rebote. PELICANS 97 - HEAT 112 Bam Adebayo y Jimmy Butler (29 puntos cada uno) se dieron la mano para derrotar a domicilio a unos New Orleans Pelicans que llevaban cuatro victorias seguidas y en los que debutó CJ McCollum (15 puntos y 7 rebotes). José Alvarado, estadounidense de ascendencia mexicana y puertorriqueña, destacó en los Pelicans con 17 puntos, pero su equipo no pudo frenar a unos Miami Heat que llevan cuatro victorias seguidas, que son líderes del Este y que abrieron un pequeño hueco respecto a sus perseguidores (Chicago Bulls, Milwaukee Bucks y Cleveland Cavaliers). ROCKETS 120 - RAPTORS 139 Gary Trent Jr. (42 puntos) y Pascal Siakam (30 puntos) fueron la dupla letal con la que los Toronto Raptors vencieron sin sobresaltos en la cancha de los Houston Rockets para sumar así su octavo triunfo consecutivo. Kevin Porter Jr. (30 puntos y 8 rebotes) brilló en unos Rockets que siguen como colistas del Oeste. PISTONS 107 - GRIZZLIES 132 Los Detroit Pistons, que ocupan la última posición en el Este, no fueron rival para unos Memphis Grizzlies lanzados y que en el segundo cuarto ya ganaban por 24 puntos. Ja Morant (23 puntos) y Desmond Bane (22 puntos y 6 rebotes) lideraron la engrasada ofensiva de los Grizzlies (siete jugadores por encima de los 10 puntos) en tanto que Jerami Grant (20 puntos) fue el mejor de los de Detroit. CONFERENCIA ESTE: 1.- Miami Heat (36-20) 2.- Chicago Bulls (34-21) 3.- Cleveland Cavaliers (34-21) 4.- Milwaukee Bucks (35-22) 5.- Philadelphia 76ers (32-22) 6.- Toronto Raptors (31-23) 7.- Boston Celtics (31-25) 8.- Brooklyn Nets (29-26) 9.- Charlotte Hornets (28-28) 10.- Atlanta Hawks (26-28) 11.- Washington Wizards (25-29) 12.- New York Knicks (25-31) 13.- Indiana Pacers (19-37) 14.- Orlando Magic (13-43) 15.- Detroit Pistons (12-43) CONFERENCIA OESTE: 1.- Phoenix Suns (45-10) 2.- Golden State Warriors (41-15) 3.- Memphis Grizzlies (39-18) 4.- Utah Jazz (34-21) 5.- Dallas Mavericks (33-23) 6.- Denver Nuggets (30-24) 7.- Minnesota Timberwolves (29-26) 8.- Los Angeles Clippers (27-30) 9.- Los Angeles Lakers (26-30) 10.- New Orleans Pelicans (22-33) 11.- Portland Trail Blazers (22-34) 12.- Sacramento Kings (21-36) 13.- San Antonio Spurs (20-35) 14.- Oklahoma City Thunder (17-37) 15.- Houston Rockets (15-40). PRÓXIMOS PARTIDOS (viernes 11 de febrero) Detroit Pistons - Charlotte Hornets Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers Philadelphia 76ers - Oklahoma City Thunder Atlanta Hawks - San Antonio Spurs Boston Celtics - Denver Nuggets Chicago Bulls - Minnesota Timberwolves Utah Jazz - Orlando Magic. EFE dvp/og (foto)