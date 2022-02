Diego Forlán descuelga los botines y jugará en la Liga Universitaria uruguaya

Montevideo, 11 feb (EFE).- El exjugador internacional uruguayo Diego Forlán, quien en agosto de 2019 anunció su retirada de la actividad profesional, descolgará los botines para competir en la tradicional Liga Universitaria de Deportes (LUD) de Uruguay. El deportista formará parte de la categoría para mayores de 40 años del Old Boys & Old Girls Club, una institución con más de 100 años de historia. "¡Hola, Diego! Bienvenido @DiegoForlan7 nuevamente a la Liga Universitaria de Deportes. Estás en tu casa", reza una publicación en la cuenta de Twitter de la LUD. Fundada en 1914, esta competición tiene como misión "contribuir a la formación de los universitarios hacia la vida y la sociedad a través de la competencia deportiva amateur". Entrevistado por la emisora local Sport 890, 'Cachavacha' aseguró: "La idea es divertirme y compartir con amigos. No jugaba al fútbol desde mi partido de despedida". Ese encuentro al que hizo referencia se disputó en el estadio Centenario de Montevideo el 29 de diciembre de 2019 y finalizó con un empate 6-6 entre los amigos de Forlán y la selección uruguaya. Después de su retirada, Forlán comenzó su carrera como entrenador y se hizo cargo del Peñarol y del Atenas SAD, club del que salió en septiembre de 2021. Días atrás, el que fue Balón de Oro en el Mundial de Sudáfrica 2010, comenzó a trabajar en el Durazno FC de la Tercera División de Uruguay, aunque esta no como director técnico, sino dentro de un grupo inversor que acompañará al equipo y se encargará de la formación de jóvenes. Forlán tuvo una extensa y galardonada carrera que incluye a grandes equipos como el argentino Independiente, los españoles Atlético de Madrid y Villarreal, el Manchester United inglés o el Peñarol uruguayo. Ganador de títulos individuales como el de máximo goleador de la Liga Española en la temporada 2008-2009, de la Bota de Oro de la UEFA y del Trofeo EFE en 2005, el uruguayo dejó un legado para el fútbol local y sudamericano.