Cuba admite que hay falta de leche en polvo para embarazadas y niños enfermos

La Habana, 11 feb El Gobierno cubano reconoció que falta leche en polvo, incluso para colectivos vulnerables como mujeres embarazadas con dieta médica ni para niños con enfermedades que requieren de este producto. En una entrevista publicada este viernes en el diario oficial Granma, el presidente de la estatal Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE) de la Industria Agroalimentaria, Juan Carlos Domínguez, admitió que no se está distribuyendo este producto lácteo desde hace cinco meses por "falta de disponibilidad". El suministro para colectivos "vulnerables" es una "prioridad", pero actualmente no es posible garantizarlo por “las dificultades con la importación" y por "el impacto del bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos". El medio oficial apuntó que el problema de desabastecimiento de este producto se ha registrado desde septiembre pasado. Al respecto, Domínguez añadió que el tema es de “extrema sensibilidad” por lo que se trabaja con el Ministerio de la Industria Alimentaria para dar “un seguimiento constante”. Cifras oficiales citadas por Granma dan cuenta de que en la isla hay 9.283 menores que deberían recibir el producto por tener dietas por enfermedades crónicas. De igual forma, el órgano de comunicación del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) informó que hay 29.189 mujeres embarazadas con dietas médicas que requieren este lácteo. Domínguez aclaró que en la isla se ha garantizado el abastecimiento de leche para el resto de la población en la primera decena de febrero. Pero en algunas provincias se distribuyó descremada en vez de entera por ser “a la que el país ha podido acceder”. La falta de productos básicos como alimentos y medicinas durante 2021 fue una de las razones detrás de las protestas antigubernamentales del pasado julio. Al respecto, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, dijo esta semana se priorizará la entrega de lácteos a menores de edad y a personas con dietas médicas. En enero, Cuba recibió siete toneladas de leche en polvo donadas por las ONG de Estados Unidos Puentes de Amor, Code Pink y The People's Forum. EFE int/cfa