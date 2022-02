Channing Tatum regresa tras una pausa de 5 años

NUEVA YORK (AP) — Channing Tatum no ha protagonizado una película desde “Logan Lucky” ("La estafa de los Logan") de 2017. Es una pausa desconcertante para una de las principales estrellas de Hollywood: un actor que ha redefinido de manera divertida, tonta y a veces sin camisa el estrellato cinematográfico masculino.

Su pausa de cinco años termina el 18 de febrero con el estreno de “Dog”, en la que interpreta un Ranger del ejército estadounidense llamado Briggs que lleva a la perra de un soldado caído a su funeral. A esta la seguirá la comedia “The Lost City” ("La ciudad perdida") con Tatum y Sandra Bullock.

Pero al volver al centro de atención, el actor dice que en realidad nunca tuvo la intención de desaparecer: “No me alejé pensando, ‘me voy de aquí’”.

En los últimos cinco años, Tatum estrenó el espectáculo itinerante “Magic Mike Live” y escribió un libro para niños inspirado en su hija de 8 años, Everly. En 2018, él y su esposa Jenna Dewan, a quien conoció en el rodaje de “Step Up” de 2006, anunciaron su separación luego de nueve años. Mientras tanto, Tatum tuvo apariciones fugaces en la pantalla, hizo un puñado de cameos y doblajes de voz.

“El tiempo simplemente se esfumó”, dijo en una entrevista reciente desde Los Ángeles. “Realmente, ser padre me arrastró durante casi cuatro años. Me perdí un poco al hacer eso”.

“Actué durante casi 10 años y necesitaba dar un paso atrás”, agregó. “Mi carrera era toda mi vida. Todo giraba en torno a lo que iba a hacer con mi carrera”.

“Dog”, el debut como directores de Tatum y su antiguo socio productor, Reid Carolin, fue una manera de volver a hacer el tipo de película que los entusiasmó con el cine en primer lugar. Al igual que las cintas de “Magic Mike” que Carolin escribió, los encuentros de Briggs en su viaje por carretera constituyen una odisea estadounidense que navega por puntos de vista polarizados sobre el patriotismo y la política.

“Yo no quería simplemente meterme en la película de alguien más”, dijo Tatum. “Queríamos que lo próximo que hiciéramos fuera una historia nuestra, no hacer algo simplemente porque podíamos”.

Tatum y Carolin pasaron años desarrollando un proyecto de Marvel que finalmente nunca sucedió. Su “Gambito”, que iba a ser adyacente a la película “X-Men”, fue una de las víctimas de más alto perfil de la adquisición de 20th Century Fox por parte de Walt Disney Co.

“Cuando ‘Gambito’ se estaba desmoronando, recuerdo que Chan tiró una silla al otro lado de la habitación”, dijo Carolin. “Nos mirábamos el uno al otro como diciendo: ‘No puedo creer que hayamos dedicado dos años a eso’” (Tatum dijo que en su caso fue más tiempo).

La pérdida de “Gambito” todavía duele. “Quiero decir, la cantidad de tiempo, sudor y lágrimas”, dijo Tatum, sacudiendo la cabeza. Habían visualizado grandes secuencias de acción, filmaron escenas y diseñaron todo el mundo de la película, señaló Carolin.

“No sabremos lo que pudo haber sido a menos que Marvel nos llame y diga: ‘Epa, ¿les interesaría retomar esto?’”, dijo Tatum.

Después de pasar tanto tiempo preparando algo que nunca se materializó, Tatum y Carolin querían lanzarse a hacer una película bajo sus propios términos, con gran parte del mismo equipo y el mismo modelo de negocios financiado de manera independiente que su serie de cintas “Magic Mike”. Gregory Jacobs, quien dirigió “Magic Mike XXL”, es productor. Efectivamente, volvieron a juntar a la banda.

“Pensamos, ‘tenemos que ser capaces de salir y hacer algo’. Reflexionamos sobre la experiencia de ‘Magic Mike’, donde no teníamos a nadie mirando por encima del hombro”, dijo Carolin. “Nadie decía: ‘No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello’”.

Tatum y Carolin se conocieron en la película de Kimberly Peirce de 2008 “Stop-Loss” ("Ausente"), sobre el trastorno de estrés postraumático y los soldados de la Guerra de Irak, y desde entonces han hecho otras historias sobre veteranos de guerra estadounidenses; fueron productores ejecutivos del documental de HBO de 2017 “War Dog: A Soldier’s Best Friend” ("Perro de guerra"). Los orígenes de “Dog” se basan en la propia experiencia de Tatum en un viaje al sur de California con una perra llamada Lulu, como la de “Dog”, poco antes de que ella muriera de cáncer. En “Dog”, su vínculo se amplía como un comentario sobre la vida de los veteranos en la posguerra.

“Muchas veces, cuando haces películas sobre soldados, se los encasilla arquetípicamente como héroes o personas rotas que necesitan curación”, dijo Carolin. “Realmente no queríamos desviarnos en ninguna de esas direcciones”.

El personaje de Tatum en “Dog” busca un lugar entre los extremos partidistas. “Dog” es la película de Hollywood relativamente rara que puede atraer tanto al llamado centro estadounidense como a las costas, pero Tatum, que creció en Alabama y Mississippi, se retuerce ante la idea de dirigirse a cualquier segmento de cinéfilos.

“Yo no me llamaría liberal. No me llamaría republicano o demócrata. No soy muy político en absoluto, pero definitivamente tengo puntos de vista que están por todas esas cosas”, dijo Tatum. “Creo que los estereotipos y las generalizaciones pueden meternos en problemas”.

“Las noticias y las cosas políticas, creo que hemos llegado a un lugar de verdadera falta de comunicación y malentendidos”, agrega Tatum. “¿Qué significa eso, hacer películas para el centro de Estados Unidos? Encuentro realmente extraño incluso el concepto de: queremos hacer una película para esta gente”.

El imperio de “Magic Mike” también ha demostrado ser notablemente universal. Luego que las dos primeras películas recaudaran más de 300 millones de dólares en la taquilla mundial, “Magic Mike Live”, un espectáculo en vivo estrenado en Las Vegas, se ha presentado en Londres, Berlín y Australia. Una gira por Norteamérica comenzará el 6 de abril en Nashville, Tennessee.

Tatum cuenta que, después de que Steven Soderbergh viera el show en vivo, lo animó a él y Carolin a desarrollar una tercera película. Con la dirección de Soderbergh y guion de Carolin, “Magic Mike’s Last Dance” se realiza para HBO Max. Tatum ha prometido que “el universo de los bailarines nudistas nunca volverá a ser el mismo”.

Visiblemente entusiasmados con la película, Tatum y Carolin la comparan con “All That Jazz” y “Pretty Woman” ("Mujer bonita"). Tatum (cuya novia, Zoë Kravitz, protagoniza la recién estrenada “Kimi” de Soderbergh) dijo que después de dos películas “sobre hombres, para mujeres”, la tercera tendrá una actriz tanto o más protagónica que el personaje de Mike.

“Dije: 'Mira, no me gustaría hacer esto a menos que realmente podamos querer quitarnos los guantes'”, dijo Tatum. “No quería hacer una tercera película a menos que realmente pudiéramos romper con las cosas tradicionales de esas películas y realmente hacer el Super Bowl de películas de strippers, donde el baile está en el siguiente nivel, a donde espero que vaya el entretenimiento masculino o el striptease. No tiene que ser aburrido, puede ser genial”.

