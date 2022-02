Brasil celebra relación con Ucrania en vísperas de viaje de Bolsonaro a Rusia

Brasilia, 11 feb (EFE).- El Gobierno de Brasil celebró este viernes treinta años de relaciones diplomáticas con Ucrania, en vísperas del viaje del presidente Jair Bolsonaro a Rusia, país inmerso en una alarmante escalada de tensión con Occidente. "Desde que el Gobierno brasileño reconoció la independencia ucraniana, en diciembre de 1991, Brasil y Ucrania mantuvieron múltiples contactos de alto nivel entre sus mandatarios", indicó una nota de la Cancillería del país suramericano. La Administración de Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña, recordó que, en 2009, ambos países firmaron una "alianza estratégica" en los sectores "espacial, defensa y salud" y que el comercio bilateral se ha triplicado en las últimas tres décadas. Asimismo, celebró "la valiosa contribución de la comunidad de ucranianos y sus descendientes", estimada en medio millón de personas, "para el desarrollo" de Brasil y citó el caso de la escritora Clarice Lispector, quien marcó "la formación cultural" del país. Bolsonaro, que al parecer se presentará a la reelección en los comicios de octubre de este año, viajará el próximo lunes en visita oficial a Rusia, donde se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y empresarios locales. El mandatario brasileño mantuvo su agenda a pesar de la creciente tensión que se vive en el este europeo, donde miles de soldados rusos se han movilizado en diversos puntos de la frontera con Ucrania, lo que ha desencadenado una batalla propagandística entre Estados Unidos y Rusia. Moscú insiste que no quiere una guerra y que no amenaza a Ucrania, mientras que Washington alerta que los rusos podrían atacar el país vecino "en cualquier momento". El diario Folha de Sao Paulo informó que autoridades estadounidenses han presionado al Gobierno brasileño para que reconsiderase su viaje a Rusia en este momento, aunque Bolsonaro minimizó el asunto. "Brasil es Brasil y Rusia es Rusia. Construyo una buena relación con todo el mundo, así como si (el presidente de EE.UU.,) Joe Biden me invita, estaré en Estados Unidos con el mayor placer", indicó el gobernante brasileño a los periodistas el pasado 3 de febrero. Posteriormente, Bolsonaro realizará una parada en Hungría, donde previsiblemente se encontrará con el primer ministro de ese país, el ultranacionalista Viktor Orbán, con el que se ha cruzado elogios en estos años en los que ambos han coincidido en el poder. EFE cms

