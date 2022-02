Biden descarta enviar tropas para sacar a estadounidenses de Ucrania

Washington, 10 feb (EFE News).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, descarta enviar tropas para rescatar a los estadounidenses en Ucrania en caso de una invasión rusa de ese país, ya que se desataría una "guerra mundial" y no habría manera de encontrarlos. En una entrevista con la cadena NBC, avanzada este jueves en extractos, el presidente advirtió de que "cuando los estadounidenses y los rusos comienzan a dispararse, se desata una guerra mundial". "¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo los encontraríamos?", respondió al ser cuestionado sobre un eventual envío de tropas para rescatar a los ciudadanos estadounidenses que están en Ucrania. Y reiteró el llamamiento para que sus conciudadanos abandonen el país europeo: "Los estadounidenses deben irse ya. Estamos lidiando con uno de los mayores ejércitos del mundo. Las cosas se pueden complicar de manera rápida", advirtió. La Casa Blanca ha aprobado un plan del Pentágono para que sus soldados en Polonia construyan refugios temporales y se preparen por si fuera necesario ayudar a los estadounidenses que huyan de Ucrania en caso de un ataque ruso a ese país, pero no contempla el envío de tropas para una evacuación como la de Afganistán. Según datos del Departamento de Estado, en octubre había 6.500 ciudadanos estadounidenses en Ucrania. La tensión se ha disparado en el último mes por la denuncia de Occidente de que Rusia ha movilizado más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania, que ha llevado a los Gobiernos ruso y estadounidense a enzarzarse en una batalla propagandística. Moscú ha repetido que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania, mientras que Washington alerta de que los rusos podrían atacar ese país "en cualquier momento". EFE er/dmt