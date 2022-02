Biden baraja cuatro nombres de juezas negras para la nominación al Supremo

Washington, 10 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, baraja cuatro nombres de juezas negras para cubrir la vacante que dejará el magistrado Stephen Breyer en el Tribunal Supremo, ha confirmado el propio mandatario en una entrevista con el canal NBC, adelantada en extractos este jueves. "Elegí a unas cuatro personas e hice una inmersión profunda para verificar exhaustivamente sus antecedentes y conocer si hay algo que las pudiera descalificar", explicó el mandatario, quien no reveló la identidad de ninguna de las cuatro. En la entrevista, que se emitirá íntegramente el próximo domingo con motivo de la Super Bowl, Biden aseguró que los nombres que baraja corresponden a mujeres "bien cualificadas" y que "provienen de las mejores universidades". La semana pasada, el presidente anunció la creación de un equipo para llevar a cabo el proceso de selección de su nominada para cubrir el puesto del juez progresista Stephen Breyer, quien se jubilará en verano a pesar de que el cargo es vitalicio. Biden anunciará el nombre de la elegida a finales de febrero y se ha comprometido a nominar por primera vez en la historia de Estados Unidos a una mujer afroamericana para ocupar una vacante en el Tribunal Supremo. Los demócratas ostentan una estrecha mayoría en el Senado, por lo que no pueden perder ni un solo voto para ratificar el nombre que proponga el presidente. Biden se reunió precisamente este jueves con una decena de senadores demócratas que apoyaron el hecho de que la candidata sea una mujer negra y expresaron que confían plenamente en la decisión que tome el mandatario. En la entrevista, Biden dijo que espera contar también con el apoyo de legisladores republicanos, puesto que no tomará una "elección ideológica". La Casa Blanca ha admitido que entre sus candidatas está Michelle Childs, una magistrada que es la favorita del influyente congresista afroamericano James Clyburn, que tuvo un papel clave para la impulsar la campaña electoral de Biden en 2020 entre los votantes negros en Carolina del Sur. Aunque la Casa Blanca no han confirmado más nombres, también suenan con fuerza los de Leondra Kruger, actual jueza en el Tribunal Supremo de California, y Ketanji Brown Jackson, a quien ya consideró Barack Obama en 2016 para otra vacante en el Supremo. Esta nominación es la primera que hará Biden al Supremo, aunque no alterará el equilibrio actual del alto tribunal, donde actualmente hay seis conservadores y tres progresistas.