Avanza en el Congreso peruano norma que elimina voto de confianza a gabinetes

Lima, 11 feb (EFE).- La Comisión de Constitución del Congreso de Perú aprobó este viernes el predictamen que elimina la obligatoriedad del pedido de voto de confianza al pleno del Parlamento que deben hacer los nuevos gabinetes ministeriales en un plazo de 30 días después de haber jurado en el cargo. Con 11 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención, la comisión parlamentaria aprobó por mayoría el texto que plantea modificar el artículo 130 de la Constitución con el fin de que el Congreso no tenga que aprobar o desaprobar a los ministros. Durante la sustentación del proyecto, la presidenta de la Comisión Constitución, la fujimorista Patricia Juárez, afirmó que la medida fortalecerá las relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso porque dará al Gobierno "la libertad y seguridad de que el gabinete que decida conformar podrá presentarse al Congreso para explicar y debatir su política de Gobierno y las medidas que requieren su gestión, con la certeza de que al terminar su exposición podrá iniciar la ejecución de sus planes de Gobierno". En concreto, la norma, que ahora deberá ser debatida en el pleno del Congreso, establece que la exposición y el debate de la política general que realizan los nuevos gabinetes ante el pleno del Legislativo "no de lugar a voto de confianza alguno". De esta manera se busca evitar que el Ejecutivo "abuse" de la cuestión de confianza, pues según la ley peruana el presidente puede disolver el Parlamento si este censura o niega el voto de confianza a dos gabinetes de su Gobierno. Los 5 votos en contra del predictamen vinieron en bloque de los integrantes de la comisión parlamentaria del partido oficialista Perú Libre, que llevó al presidente Pedro Castillo al poder, quienes alertaron de que este cambio constitucional perjudicaría el equilibrio de poderes. La aprobación de esta norma se da en medio de la grave crisis política que afronta desde hace más de una semana el Gobierno peruano, a lo que Castillo respondió el martes pasado con el nombramiento de un nuevo gabinete ministerial, el cuarto desde que asumió el poder el 28 de julio de 2021. Esta vez, el mandatario designó al abogado Aníbal Torres al frente del Consejo de Ministros, en reemplazo del polémico exprimer ministro Héctor Valer, quien renunció el último sábado, apenas cuatro días después de asumir el cargo. En el nuevo equipo ministerial, que deberá acudir al pleno del Congreso para pedir el voto de confianza, hay varios rostros que atizan polémica, aunque el más cuestionado es sin duda el ministro de Salud, Hernán Condori. Políticos, científicos, la Defensoría del Pueblo y hasta el Colegio Médico del Perú pidieron su renuncia inmediata al considerar que no tiene las competencias "mínimas" para el cargo. Por un lado, Condori, cercano al fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, es investigado por presunta corrupción por una fiscalía de la localidad de La Merced, en la región centro andina de Junín. También, se le acusa de promocionar en videos productos sin evidencia científica , como el "agua arracimada", y un supuesto método de detección del cáncer en un minuto mediante un colposcopio, un aparato que solo pueden utilizar ginecólogos, obstetras o médicos cirujanos capacitados. EFE csr/cpy