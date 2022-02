Asesinan a cuatro personas en masacre en departamento colombiano de Arauca

Bogotá, 10 feb (EFE).- Cuatro hombres que se desplazaban en una camioneta fueron asesinados este jueves en una zona comercial de la población colombiana de Arauquita, en el departamento de Arauca (este), zona que ha sido víctima de la creciente violencia por enfrentamientos entre guerrillas. "Son cuatro personas fallecidas", dijo a Efe la Policía, que no quiso dar más detalles porque el caso está en investigación. Sin embargo, medios locales indicaron que los hombres iban en una camioneta de placas venezolanas cuando fueron atacados a tiros por hombres que luego huyeron en motocicletas en esa población colombiana fronteriza con Venezuela. Según los pobladores los asesinados no son de la zona y estarían de paso por Arauquita, donde rige la prohibición de circular impuesta por los grupos armados. Las placas de la camioneta son del estado Zulia, en Venezuela. La Policía acordonó el lugar del ataque y comenzó la investigación para lo que revisa las cámaras de seguridad, que no son muy numerosas pese a que es un lugar de comercios. El departamento de Arauca vive una espiral de violencia que comenzó en los primeros días de este año por la guerra que libran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente Décimo de las disidencias de las antiguas FARC. El ELN mantiene una activa y fuerte presencia desde hace décadas en Arauca y luego de una especie de tregua ahora se enfrenta con las disidencias de las FARC, que buscan controlar el territorio para dominar el narcotráfico y otras actividades ilegales como la minería y el contrabando de gasolina, entre otros. En esa guerra el pasado 20 de enero estalló un carro bomba en una zona céntrica de Saravena, que dejó un muerto y cinco heridos. En todo enero, según el balance de la Defensoría del Pueblo de Colombia, han sido asesinadas 66 personas, sobre todo en Saravena, Tame, Fortul y Arauquita, y más de 1.200 personas han tenido que huir de sus casas en todo el departamento de Arauca. EFE ocm/ime/laa