Artista urbano puertorriqueño Jay Wheeler lanza nuevo disco

San Juan, 11 feb (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Jay Wheeler lanzó este viernes su nuevo álbum, "El amor y yo", en el cual resalta sus raíces artísticas y cuyo protagonista es el amor, según dijo el propio cantante. "'El Amor y yo' es un disco que siempre quise trabajar. Es un escape para hacer la música que realmente me gusta, mi esencia, esa que me dio a conocer", afirmó Wheeler en un comunicado de prensa. "Creo que en este disco transmito todo lo que me ha pasado en el amor, risas, llanto, de todo un poco. Es un disco que trabajé con tanto amor para mis fanáticos, que son mi familia", enfatizó Wheeler. El disco se compone de 12 canciones bajo la producción general de DJ Nelson, uno de los pioneros del reguetón, y Luis Suárez, y la composición del mismo Wheeler junto a Marval y Santo Niño, bajo el sello discográfico Dynamic Records. Al ser el amor el protagonista de esta nueva producción discográfica, devolverá la emoción a los seguidores de Wheeler, quienes anhelaban volver a encontrarse con el intérprete de temas como "No dejo de amarte" y "Mensaje de voz". El primer sencillo promocional de "El amor y yo" es "Eazt", el cual también ya cuenta con un video musical. Este tema muestra en imágenes los sentimientos de una persona enamorada, que puede llegar a sentirse flotando en el espacio, según se detalló en el comunicado. La producción audiovisual de "Eazt" se llevó a cabo en Miami, Florida (EE.UU.) bajo la dirección de Webster Torres Millán, con Suárez, Dynamic Records, DJ Nelson y Flow Music como productores ejecutivos. Wheeler cuenta también con otros discos: "Platónico", "Platónicos" y "De mí para ti". EFE jm/lll