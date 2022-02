Ancelotti no da por perdido a Bale

Madrid, 11 feb (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, sorprendió hablando del galés Gareth Bale, que no juega con su club desde finales de agosto pero al que no da por perdido e incluso adelantó que tendrá minutos en los próximos partidos porque "está entrenando bien" y "tiene compromiso". Pese a no contar con Bale, una vez que el galés se recuperó de su última lesión muscular y una dolencia en la espalda, Ancelotti aseguró en rueda de prensa que tiene en mente darle en breve una oportunidad al extremo galés, que no habría dicho aún su última palabra con un Real Madrid con el que acaba contrato el próximo 30 de junio. "Lo primero mi relación personal con Bale es muy buena, se está entrenando bien y tiene compromiso. Está claro que una cosa es ver algo en el entrenamiento y luego los partidos pero por lo que veo en entrenamientos me parece que está listo para jugar y creo que cuando le ponga va a cumplir", dijo en rueda de prensa. 'Carletto', sin que ningún periodista le repreguntara por Bale, se respondió a sí mismo la razón por la que no le ha puesto a jugar hasta el momento si su actitud en el día a día es la correcta. "Si no lo he puesto es porque los últimos tiempos, después de la lesión, le ha costado llegar a una buena condición física y entrenar con intensidad. Los ´últimos días sí lo hace, hay menor riesgo de lesión y está listo para jugar por lo que veo en los entrenamientos", manifestó. La comparecencia del técnico italiano la centró en la visita inminente liguera al Villarreal sin querer que ninguno de sus jugadores se pueda despistar con la cita de la Liga de Campeones ante el PSG del próximo martes. "Para nosotros el partido más importante es el del sábado. Tenemos una buena posición en la Liga y tenemos que seguir sumando puntos porque es una Liga muy competida, entonces voy a poner el mejor equipo posible en Villarreal para ganar. Después tenemos tiempo para recuperar", adelantó. "El Villarreal lo está haciendo muy bien, compite, tiene una buena racha, calidad, organización. Va a ser un partido complicado pero tenemos la confianza de sacar un buen partido", expresó. "No hemos hablado todavía nada del partido de martes. Solo hemos visto las cualidades del Villarreal. Nos costó mucho la ida aquí porque es un equipo que juega muy bien y prepara muy bien los partidos". Admitió Ancelotti que desea dar más minutos al uruguayo Fede Valverde, cuya entrada en el último partido ante el Granada fue decisiva, y dejó entrever la titularidad para el serbio Luka Jovic ante la baja del francés Karim Benzema. "Jovic está mucho mejor porque está recuperado de la baja que tuvo por covid, se está entrenando bien. Cumplió ante el Granada cuando entró y tiene posibilidad de jugar mañana, depende de como vayamos a preparar el partido. Si necesitamos un delantero en frente en área de penalti optaré por él y si necesitamos un fútbol de posesión optaré por otros", afirmó. Es el escenario en el que Isco seguiría de titular como 'falso nueve'. Hoy se llevó un elogio por su actitud de su entrenador. "Ha pasado momentos con menos motivación porque no ha tenido minutos pero según se acerca el final de temporada todos están más motivados. Entrena bien y es un jugador importante para nosotros". Para la cita ante el PSG, aseguró Ancelotti que no concede importancia a tener un día menos de descanso que su rival. "No creo mucho en que un día más de descanso pueda dar ventaja a un equipo. Tenemos tres días y medio para recuperar, todo el tiempo necesario para estar listos para la Champions". Y deseó la presencia de los mejores jugadores en una gran cita de fútbol. "Ojalá puedan estar en el campo Neymar, Benzema y los mejores jugadores para ver el partido más entretenido y mejor posible".