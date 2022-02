Actualización de coberturas EFE Audiovisual Internacional 10 feb (16.00 GMT)

Madrid, 11 feb (EFE).- NUEVAS COBERTURAS: .- Detroit / Port Huron (EEUU).- El movimiento antivacunas en Canadá está ya provocando importantes daños a la economía de América del Norte, con bloqueos de puestos fronterizos con EEUU y alteraciones en las cadenas de suministro que afectan a industrias como la del automóvil, aunque las protestas no tienen de momento intención de terminar. (vídeo) .- Quito (Ecuador).- Entrevista con el secretario técnico de Asociaciones Público-Privadas de Ecuador, Roberto Salas, sobre el proyecto de ley orgánica para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital. (vídeo) .- Ciudad de México (México).- Documental "Niña sola" repasa la violencia estructural contra las mujeres con un caso de feminicidio. (vídeo) COBERTURAS PENDIENTES: .- Maastricht (Países Bajos).- La ciudad neerlandesa de Maastricht, donde hace treinta años se firmó el tratado que dio origen a la Unión Europea, acoge entre hoy y el próximo domingo a los 200 integrantes del panel ciudadano de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE), que debate la posición de la UE en el mundo. (vídeo)(audio) .- Berlín (Alemania).- El cine hispanoamericano entra en competición en la Berlinale con "Robe of Gems", de la boliviano-mexicana Natalia López Gallardón, quien compartirá jornada con "La ligne", interpretada por Valeria Bruni Tedeschi. (vídeo)(audio) .- Ciudad de Panamá.- Las autoridades de Panamá lanzan una campaña para el combate del narcotráfico y el crimen organizado en la espesa selva del Darién, el límite natural con Colombia. (vídeo) .- Nueva York (EE.UU.).- La Semana de la Moda de Nueva York arranca su primera jornada con las propuestas destacadas de la marca estadounidense Bronx + Banco y el diseñador colombiano Raúl Peñaranda, que coinciden en los vestidos elegantes y femeninos para brillar por la noche. (vídeo)(audio) .- Ciudad de Guatemala.- El 12 de noviembre de 2021, el cantante guatemalteco Jose´ Zoel Cruz desapareció tras ofrecer un concierto. Desde entonces, su madre lo ha buscado sin tregua en un país de 17 millones de habitantes donde cada año se le pierde la pista a más de un millar de personas. (vídeo) .- Bruselas (Bélgica).- Junto a una anodina rotonda de Bruselas se erige desde hace 59 años una estatua de bronce de un negro congolés, resposando en cuclillas, en taparrabos, y que apunta al vacío con un arco, una muestra más de la presencia del colonialismo belga en las calles de un país que poco a poco empieza a asumir su pasado . (vídeo) .- Los Ángeles (EE.UU.).- Después de recorrer el mundo con su música, el colombiano Maluma está dispuesto a conquistar Hollywood. Su primera película, "Marry Me", llega de la mano de Jennifer López, aunque él deja claro en una entrevista con Efe que "eso es solo el principio" de una nueva etapa en su carrera. (vídeo) COBERTURAS ENVIADAS: .- Melbourne (Australia).- El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, advirtió este viernes en Australia de que Rusia podría invadir Ucrania "en cualquier momento, incluso durante los Juegos Olímpicos", que se celebran hasta el próximo día 20 en Pekín. (vídeo) .- Kiev (Ucrania).- Ucrania realiza ejercicios militares para poner a punto a sus Fuerzas Armadas en medio de la tensión con Rusia por el despliegue de más de 100.000 soldados rusos en la frontera y las maniobras ruso-bielorrusas a pocos kilómetros de la misma. (vídeo) .- Bucarest (Rumanía).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió este viernes, desde la base aérea rumana Mihail Kogalniceanu, en la costa del Mar Negro, del "riesgo real" de que estalle pronto "un conflicto armado" provocado por Rusia en Ucrania. (vídeo) (audio) .- Constanza (Rumanía).- El contingente de un millar de soldados estadounidenses, con los que la OTAN busca reforzar su capacidad de disuasión en la región del Mar Negro ante los avances de Rusia, comenzó a desplegarse este viernes en la base aérea rumana de Mihail Kogalniceanu, situada a menos de 500 kilómetros de la flota militar rusa en la península de Crimea. (vídeo) .- Ottawa (Canadá).- Tras casi dos semanas de protestas y bloqueos en Ottawa por parte del movimiento antivacunas e individuos opuestos a las medidas de contención de la pandemia, la tensión es cada vez más palpable entre los manifestantes, los vecinos de la capital canadiense y las autoridades. (vídeo) .- Brest (Francia).- El presidente de Colombia, Iván Duque, aseveró este viernes que su país se adelantará a los compromisos internacionales al duplicar durante este 2022 sus áreas marítimas protegidas hasta llegar al 30 %. (vídeo) .- Berlín (Alemania).- El canciller alemán, Olaf Scholz, visitó hoy el Consejo Federal alemán, el órgano de representación de los dieciséis estados federados. (vídeo) .- Beita (Cisjordania).- Un grupo de palestinos, en su mayoría jóvenes, se enfrentaron hoy con agentes israelíes durante una protesta en el pueblo de Beita, cerca de la ciudad cisjordana de Nablus, tras el rezo de los viernes. (vídeo) .- Dacca (Bangladesh).- El misterio sigue envolviendo el extraño asesinato de la pareja de periodistas Sagar Sarowar y Meherun Runi en Bangladesh, un suceso del que este viernes se cumplen diez años, y sobre el que las investigaciones siguen sin aclarar nada pese a las protestas de sus familiares y compañeros reclamando justicia. (vídeo) .- Teherán (Irán).- Marchas motorizadas, quema de banderas estadounidenses y alusiones a las negociaciones del pacto nuclear protagonizaron este viernes el 43 aniversario de la Revolución Islámica de Irán, que se celebró bajo la sombra de la covid. (vídeo) (audio) .- Wilhelmshaven (Alemania).- La Fragata F216 Schleswig-Holstein de la Marina Alemana regresa tras casi 180 días con la Agrupación Marítima Permanente 2 de la OTAN (SNMG2) en el Mar Egeo. Durante la misión, el buque se encargó de las tareas de control de alcance. (vídeo) .- Brest (Francia).- Una quincena de jefes de Estado y de Gobierno se reúnen este viernes en la ciudad francesa de Brest (noroeste) para celebrar la Cumbre "One Ocean Summit", en la que buscan impulsar medidas para proteger los océanos. (vídeo) .- San Pedro (Filipinas)).- La actual vicepresidenta de Filipinas, Leni Robredo, inició este viernes su campaña por la presidencia del archipiélago durante los próximos seis años. (vídeo) .- Bruselas (Bélgica).- El supervisor europeo de protección de datos, Wojciech Wiewiórowski, asegura en una entrevista con EFE que "lucharemos durante años" para saber donde está la información personal que en los inicios de internet cedieron los ciudadanos a las empresas, autorizando, a su vez, que la vendieran a otras". (vídeo) .- Bali (Indonesia).- Las autoridades de Indonesia desinfectaron este viernes un barrio de Denpasar en Bali debido a la propagación de la variante ómicron. (vídeo) .- Pekín (China).- La Comisión Nacional de Sanidad de China confirmó este viernes la detección de 101 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 en la víspera, 56 de ellos por contagio local y el resto, importados. (vídeo) .- Hong Kong.- Hong Kong ha vuelto al casillero de salida en su batalla por mantener la ciudad libre de coronavirus con más de 5.000 contagiados esta semana y fuertes restricciones que emulan a las de China continental, algo que amenaza su economía y su estatus de centro financiero internacional. (vídeo) .- Redacción América.– El reemplazo de la moneda local por el dólar como método de pago o instrumento de fijación de precios ha sido una práctica a la que han recurrido varios países de América Latina, con resultados dispares, según el perfil económico financiero y la naturaleza de la crisis que propició la medida, según las experiencias recabadas por Efe para una panorámica regional con motivo del 20º aniversario del fin de la paridad cambiaria en Argentina. (vídeo) .- Buenos Aires (Argentina).- La escasez de dólares en las arcas públicas argentinas ha marcado la necesidad del Gobierno de cerrar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero las negociaciones, que culminaron hace dos semanas con un principio de acuerdo que aún tendrá que ser aprobado por el Congreso, se demoraron hasta el punto de agotarse las reservas netas en el Banco Central. (vídeo) .- Tangerang (Indonesia).- Según el informe de estadísticas de Indonesia, el Producto Interior Bruto (PIB) del país asiático aumentó un 3,69% en 2021 respecto al año anterior, impulsado en gran medida por un repunte de la inversión, en comparación con la contracción de 2,07% que sufrió en 2020. (vídeo) .- Caracas (Venezuela).- Cuando los médicos, enfermeras, pacientes y familiares ven entrar a los payasos de hospital que forman parte de la asociación venezolana Doctor Yaso, cambian sus expresiones de cansancio y preocupación por la alegría que pintan los miembros de esta ONG frente a la crisis sanitaria del país. (vídeo) .- Bombay (India).- Un tribunal restringió este viernes de manera provisional el uso del hiyab en las aulas, así como otras prendas de carácter religioso, como las bufandas color azafrán características del hinduismo, tras el aumento de las protestas contra el velo islámico en varios institutos en el sur de la India. (vídeo) .- Santiago de Chile.- Casi una década después de que el caso del sacerdote Fernando Karadima rompiera el tabú en Chile y espoleara la denuncia de abusos en países como Colombia, México, Nicaragua o Argentina, las víctimas se quejan de que el enorme poder que conserva la Iglesia Católica ha logrado consolidar el encubrimiento, diluir la presión mediática y social y ralentizar la vía judicial. (vídeo) .- Valladolid (España).- Greenpeace ha documentado el foco de gripe aviar en Íscar (Valladolid) para denunciar que las macrogranjas son, a su juicio, "una bomba de relojería" y que las explotaciones industriales son el entorno "perfecto" para la proliferación de este tipo de virus. (vídeo) (audio) .- Bogotá (Colombia).- Un sector del campo colombiano en el que predomina la mano de obra femenina resistió a la pandemia y, con la premisa de exportar "emociones" a más de cien países, especialmente para San Valentín, ha florecido hasta alcanzar cifras récord de ventas. (vídeo) .- Barcelona (España).- La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Gemma Geis, y los directivos del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona han inaugurado este viernes el mural "Pioneras", en el que aparecen nueve mujeres que han abierto el camino en ciencias de la Salud, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. (vídeo) (audio) .- Ciudad de Panamá.- La gesta histórica del general Omar Torrijos para conquistar la soberanía panameña del Canal de Panamá será llevada por primera vez al celuloide, en una cinta de ficción que narrará hechos no conocidos del más importante logro del siglo XX para el país centroamericano, dijo a Efe el cineasta panameño Luis Pacheco. (vídeo) .- Miami (EE.UU.).- El cantante británico Sting se rinde ante la "musicalidad" del español y publica este viernes "Por su amor", adaptación de la canción "For Her Love" que está incluida en su más reciente álbum, "The Bridge", y con la que busca honrar la "influencia" y el protagonismo actual de la música latina, como dijo en una entrevista con Efe. (vídeo) .- Lima (Perú).- El culto que rinde un grupo de mujeres a la guerrera peruana Tomasa Tito Condemayta da vida a "Heroínas", la ópera prima de la cineasta Marina Herrera que representará a Perú en la 72 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín. .- Beirut (Líbano).- Los monólogos y los chistes se han convertido en una vía de escape para algunos cómicos y muchos libaneses que necesitan olvidar por un rato los cortes eléctricos o privaciones derivados de la omnipresente crisis económica, además de servir como forma de expresión para tratar temas de otro modo tabúes. (vídeo) .- Valencia (España).- Tras la gala del año pasado en Málaga, marcada por la ausencia de público y la presencia telemática de nominados a causa de la pandemia, los de 2022, que tendrán lugar este sábado en el Palau de las Arts de Valencia, serán los Goya del reencuentro y la celebración. (vídeo) .- Ginebra (Suiza).- La tabla de snowboard con la que Queralt Castellet rozó el cielo de Pekín no está al alcance de cualquiera, cuesta 800 francos suizos (750 euros) y dispone de una innovadora tecnología basada en fibra de vidrio y fibra de carbono. (vídeo) .- Madrid (España).- 350 millones de euros es el valor de los Fan Tokens emitidos por Socios.com, la plataforma que creó esta moneda virtual con la que los aficionados pueden participar en ciertas decisiones de equipos y franquicias deportivas. Permiten elegir el diseño del autobús, la música que suena en el estadio, el dorsal de un jugador o cómo será una camiseta, por ejemplo. EFE habla con su fundador y director general Alexandre Dreyfus. (vídeo) .- Madrid (España).- "Si tiene claro cuál es el problema, estaría bueno saberlo", reaccionó el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, a las palabras de su futbolista Joao Félix, que dijo esta semana que sabe "lo que está pasando" en el equipo para su actual racha negativa. (vídeo) (audio) alm/EFETV Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario. Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 hora s (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com EFE TELEVISIÓN