Activista Barrero en España: "la dictadura cubana nunca ha estado tan débil"

Madrid, 11 feb (EFE).- La activista hispanocubana Carolina Barrero aseguró este viernes en Madrid que la "dictadura" cubana "nunca ha estado tan débil", una situación que, según dijo, está provocando que las fuerzas de seguridad "busquen todas las maneras de reprimir" a los disidentes. Barrero llegó el pasado viernes a la capital española tras haber salido de Cuba de forma temporal y para evitar males mayores a otros activistas y a las madres que están protestando por sus hijos detenidos tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio, según ella misma explicó en sus redes sociales. La Fiscalía General de Cuba informó recientemente de que ha procesado a 790 personas en relación a esas protestas, de las que 55 tienen entre 16 y 17 años. Además, las autoridades han tomado medidas contra otras 27 personas de menores de 16. En una rueda de prensa celebrada en el Ateneo de Madrid, la cubana subrayó que "la dictadura nunca ha estado en un momento de debilidad tan grande como ahora, ellos lo saben por eso buscan las maneras de reprimir, por eso las condenas están siendo tan desproporcionadas". EN EL EXILIO POR DEFENDER LA VIDA DE SUS COMPAÑEROS La artista explicó los días previos a su salida "forzada" de la isla y recordó que las autoridades cubanas condicionaron su marcha con la seguridad de otros activistas, entre ellas la del rapero Maikel "Osorbo" Castillo, quien lleva varios meses en prisión a pesar de que "la Fiscalía aún no se ha pronunciado sobre si hay delito o no". "Maikel está presentando dolencias que no han sido correctamente diagnosticadas, en el interrogatorio me hicieron saber que tenía 48 horas para salir del país, en caso de no hacerlo algunas personas serian instruidas por desordenes públicos, y algunos de ellos podrían acabar en prisión", detalló. Por otro lado, el también artista Luis Manuel Otero Alcántara, en prisión provisional, se encuentra haciendo "huelga de hambre intermitente" pero evitando a su vez acabar en el hospital del penal: "está peleando con lo que tiene, con su cuerpo". VOLVERÁ A CUBA SI LA SITUACIÓN DE OSORBO Y OTERO NO MEJORA Barrero puso como fecha límite el día 4 de abril, cuando se cumplirá un año de la protesta organizada por el grupo opositor cubano conocido como Movimiento de San Isidro (MSI) al ritmo de la ya famosa canción "Patria y Vida" y por la que ambos fueron señalados, para tener noticias de mejora sobre la situación de "Osorbo" Castillo y Otero o en caso contrario, regresar a Cuba. "El 4 de abril, si no tenemos noticias, el mismo avión que me trajo, me va a volver, para mí es una fecha importante, yo se que volveré como tenga que volver", añadió al respecto. Denunció que tras las protestas de julio del pasado año se dieron "detenciones masivas", "miles o decenas de miles de personas" de las que "al menos hoy novecientos, que se sepa, siguen detenidos". A su vez, llamó la atención sobre que de esos novecientos, "115 son niños, de los que 55 están en prisión domiciliaria, 27 menores de 16 años en centros de reclusión, y los juicios son masivos y sin acceso", unas cifras que están en la línea de las denunciadas por diversas ONG de derechos humanos. Por último, la disidente opinó que la "prensa internacional acreditada en Cuba ha decidido no cubrir los juicios a pesar de que la sociedad lo ha pedido". "Que cubran los juicios en Cuba, que la prensa escuche a las madres, no hay excusa para eso, ser complaciente con el régimen, con el silencio, es también ser cómplice", remachó. En el evento también estuvo presente el disidente Yunior García, quien mostró su apoyo a Barrero. "La dictadura cubana es misógina y machista, no es casual que mujeres como Carolina y tantas otras cubanas sean el ojo del huracán en Cuba, cuando se une belleza, firmeza e inteligencia es una combinación poderosa que hace temblar a la dictadura", dijo a EFE. EFE msh/ajs/jac (foto) (vídeo)