ACNUR anuncia la liberación de sus colaboradores detenidos en Afganistán

Naciones Unidas, 11 feb Dos periodistas y varios ciudadanos afganos que colaboraban con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y que habían sido detenidos en Kabul fueron liberados, según anunció este viernes el órgano de Naciones Unidas. "Estamos aliviados de confirmar la liberación en Kabul de los dos periodistas en misión para ACNUR y de los nacionales afganos que trabajaban con ellos", señaló la agencia a través de su cuenta en Twitter. ACNUR dio las gracias a todos aquellos que habían ofrecido su ayuda y reiteró su compromiso para seguir apoyando a los ciudadanos de Afganistán. La agencia, con sede en Ginebra, había denunciado hoy las detenciones de los dos periodistas y sus colaboradores afganos, sin dar apenas detalles de lo ocurrido. El exvicepresidente afgano Amrullah Saleh señaló en Twitter que los talibanes habían detenido al excorresponsal de la BBC Andrew North además de a otros ocho ciudadanos extranjeros, sin aportar detalles de cuándo fueron arrestados. "Debido a que no hay medios, ni reportes de los ciudadanos y a una sofocante atmósfera de corrupción, los crímenes y atrocidades no están bien expuestos. Por ejemplo, nueve ciudadanos de países occidentales han sido detenidos, entre ellos Andrew North (ex) BBC y Peter Juvenal, dueño del restaurante Gandomak. Los talibanes son unos mentirosos", dijo Saleh en Twitter. Los talibanes, que se hicieron con el control de Afganistán el pasado agosto, detuvieron la semana pasada a dos periodistas del canal de televisión afgana Ariana News. Aunque Aslam Hijab y Waris Aslam fueron liberados dos días después, su detención multiplicó las críticas hacia los fundamentalistas por los ataques hacia la libertad de prensa en Afganistán. El Centro por la Libertad de Expresión, Amnistía Internacional (AI) y la Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) fueron algunas de las organizaciones que pidieron explicaciones a los talibanes sobre estas detenciones. La llegada al poder de los talibanes el pasado 15 de agosto supuso un duro impacto para la libertad de expresión en Afganistán, según han reivindicado varias organismos locales e internacionales. EFE mvs/hc/jrh