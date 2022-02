350 millones de euros en Fan Tokens

Óscar Maya Belchí Madrid, 11 feb (EFE).- 350 millones de euros es el valor de los Fan Tokens emitidos por Socios.com, la plataforma que creo esta moneda virtual con la que los aficionados pueden participar en ciertas decisiones de equipos y franquicias deportivas. Permiten elegir el diseño del autobús, la música que suena en el estadio, el dorsal de un jugador o cómo será una camiseta, por ejemplo. EFE habla con su fundador y director general Alexandre Dreyfus. “Los Fan Tokens son una nueva forma de involucrar a los aficionados”, asegura. Y ahora se asientan en España, con una nueva oficina en el centro de Madrid y con la proyección de invertir 50 millones de euros en los próximos dos o tres años. El Sevilla, el último de los cinco clubes españoles en unirse a los Fan Tokens; además de un acuerdo con LaLiga. Pregunta: Socios.com fue la empresa que creó los Fans Tokens, pero ahora hay más en el sector. ¿Cómo se maneja esta competencia? Respuesta: Socios.com inventó los Fan Tokens hace cuatro años. Empezamos con París Saint-Germain y Juventus y ahora tenemos 120 equipos en todo el mundo, incluyendo equipos de la NBA, NFL. Para serte sincero, no creemos que tengamos competencia; tenemos algunas empresas que quieren competir con nosotros, pero tuvieron que parar porque se dieron cuenta de que no podían hacerlo. P: Los Fan Tokens le suenan raro a la gente. ¿Cómo lo explicaría de forma sencilla? ¿Cómo trabajan para llegar a la gente? R: Los Fan Tokens son una nueva forma de involucrar a los aficionados. Con la aplicación y pagando dos o cinco euros ya te pertenece un Fan Token y puedes participar en las decisiones de tu club. La idea de esto es que creemos que los aficionados han de pasar de pasivos a activos; y creemos que los Fan Tokens facilitan esto. Puedes votar por la música que suena cuando tu equipo marca un gol, el diseño de la camiseta, el número de un jugador… todas estas pequeñas cosas es una nueva forma de involucrar a los aficionados. No es para todo el mundo actualmente, pero en los próximos cinco o diez años espero que sí lo sea. P: ¿Cuál es el valor de los Fan Tokens que han emitido durante 2021? R: Incluyendo todo el mundo, los ingresos generados por Socios.com en la industria del deporte son de 260 millones de dólares (228 millones de euros), incluyendo también diferentes acuerdos de patrocinio. La industria del deporte está empezando a entender lo que queremos conseguir. La pregunta es cómo podemos hacer esto sostenible y cómo podemos ser más útiles y llegar a los aficionados, porque al final nosotros somos una plataforma que busca involucrar a los aficionados. P: ¿Hay intercambio de Fan Tokens como si fueran cromos? R: Todo en el deporte está limitado en busca de la exclusividad. Las entradas, los jugadores por equipo, los partidos… Y los Fans Token son lo mismo. Hay un número limitado de ellos que están disponibles en el mercado y al ser valiosos para los aficionados son intercambiables. Esto es parte del producto, pero nosotros nos enfocamos más en cómo pueden ser más útiles para los aficionados. P: ¿Cómo es la relación con los clubes de fútbol? Algunos son cerrados a este tipo de cosas… R: Creo que es un tema de educación. Lo que vemos normalmente en los clubes es que todavía no están listos para acoger lo que hemos empezado. Y está bien, eh. Cada uno tiene su propio camino y cómo quieren innovar. Creo que lo que hacemos nosotros es necesario para todos los equipos en el mundo. Creo que se trata de educar, educar y educar; esta es una de nuestras máximas en 2022 y la razón por la que estamos hablando. Queremos ver cómo podemos compartir nuestra visión, nuestro producto, al mayor número de gente. P: Hablando de educación, le toca ser profesor. Si yo compro hoy un Fan Token de, por ejemplo, el Valencia. ¿Qué puedo hacer con el? R: Si metes cinco euros en la aplicación y obtienes un Fan Token del Valencia, podrás votar decisiones que el club le pregunte a sus aficionados. Por ejemplo, gracias a esto decidieron el diseño del arco en la salida de los jugadores, parte del diseño de la camiseta para la Copa del Rey… Uno de mis ejemplos favoritos es el del Galatasaray. El pasado mes de agosto ficharon a un futbolista e inmediatamente preguntaron a sus aficionados qué número querían que llevara en la camiseta. ¡Está genial! Nadie lo había hecho antes. Nosotros también presionamos un poco a los clubes fuera de su zona de confort para dar más a sus aficionados. Al final, nuestro lema es “sé más que un aficionado”. P: ¿Puede haber en el futuro alguna relación entre comprar Fan Tokens y el metaverso? R: (Ríe) Sí. Curiosamente en octubre de 2020 nosotros invertimos en uno de los metaversos que existen, Sanbox, unos 17.000 dólares (14.868,59 euros) por un gran espacio de tierra y fue como “¿por qué estoy comprando esto? Y ahora vale cuatro millones de dólares. Y hay espacio suficiente de tierra en ese metaverso para crear cientos de estadios y complejos. Hay un escenario para nosotros en el que comprando Fan Tokens del París Saint-Germain puedas acceder a experiencias exclusivas en el metaverso, donde vamos a tener estadios. Ahora es un poco difícil de entender y tardará unos cinco o diez años en despegar, pero ayuda que sea algo que puedas ver. Además, esta nueva generación que está creciendo con los videojuegos, incentivado también por la pandemia, usarán sin duda el metaverso; más que yo. P: ¿Por qué esta nueva oficina en España? R: La razón por la que estamos aquí en y por la que vamos a seguir invirtiendo mucho es porque España está por delante, respecto al resto de Europa, en términos de regulación, la tecnología… creo que podemos tener éxito en el mercado doméstico y también como compañía asentada aquí. P: En España, tienen un acuerdo con el Valencia. Estrenando la oficina en Madrid, ¿tienen algún acuerdo nuevo previsto? -el pasado miércoles se anunció un acuerdo con el Sevilla-. R: Realmente nosotros no queremos ser un patrocinador. Lo hicimos para unos pocos años porque fue una buena oportunidad; igual que con el Inter de Milán. De hecho, de los 120 equipos que tenemos solo salimos en la camiseta de dos. Nuestra prioridad es sumar a más equipos españoles; que lo haremos en las próximas semanas. Y también equipos de habla hispana creciendo en Argentina, México, Chile, Colombia, Perú… y cómo podemos conectar esto. Creemos que tanto Madrid como Barcelona son dos sitios realmente buenos para crecer. P: ¿Los Fan Tokens son aplicables a otras empresas más allá del deporte? R: Estamos mirando otras verticales, sí. Probablemente no compañías como tal ya que nosotros tenemos una base más enfocada en la comunidad. Al final, nuestro negocio es cómo puedes hacer partícipes a tus aficionados. No hay aficionados de empresas de telecomunicación, por ejemplo. Pero puedes ser fan de un programa de televisión, un músico, medios de comunicación… Primero queremos asegurar nuestro territorio en la industria del deporte, y luego miraremos más allá. P: ¿Qué objetivos se pone, como fundador y director general de Socios.com, para los próximos dos años? R: Ojalá en dos años tengamos unas 15 o 16 personas en esta oficina. Pero lo más importante para nosotros es que Socios.com sea una corriente en la sociedad española. Realmente queremos dar a los aficionados más experiencias; pero dos años es un plazo corto de tiempo, nosotros nos manejamos en cinco o diez años para, como te decía antes, seguir con ese periodo educativo.