2-0. El Sevilla vuelve a ganar y presiona al Real Madrid

Antonio Gutiérrez Sevilla, 11 feb El Sevilla, tras tres empates consecutivos en LaLiga, volvió a ganar y presiona al líder de la clasificación, el Real Madrid, del que se pone provisionalmente a tres puntos después de una victoria por 2-0 que se fraguó en la segunda parte ante el Elche, un rival que llegó en racha y que demostró en el Sánchez-Pizjuán su buena disposición, aunque no supo reaccionar cuando encajó. Los locales ya en la primera parte tuvieron mas opciones que los visitantes, pero fue en la segunda, en la que puso una marcha mas, cuando logró los tantos por mediación del argentino Alejandro 'Papu' Gómez y Rafa Mir, ambos muy seguidos (minutos 70 y 75), a los que no tuvo respuesta el adversario. El conjunto hispalense, pese a su privilegiada segunda posición, llegaba al partido con las dudas generadas por una racha de tres empates mas la derrota en la Copa ante el Betis, todo lo contrario que el ilicitano, que con la presencia de Francisco Rodríguez se ha alejado de las plazas de descenso y es uno de los mas productivos en este arranque de 2022. El preparador sevillista, Julen Lopetegui, como es habitual desde hace varios meses, esperó hasta el final para ver con lo que podía contar y en esta ocasión, entre otros, volvió a estar ausente el extremo argentino Lucas Ocampos y se unió a la bajas ya conocidas de los dos laterales derechos, Jesús Navas y el argentino Gonzalo Montiel. Por contra, ya recuperó para el banquillo a dos centrocampistas que llevaban de baja varias semanas, como el brasileño Fernando Reges y el danés Thomas Delaney, quienes esperaron su oportunidad ante un Elche en el que su alineación fue la más habitual, aunque con la destacada ausencia de última hora por lesión del delantero argentino Lucas Boyé, al que sustituyó su compatriota Guido Carrillo. Los locales salieron con un once con muchos jugadores creativos, como el Papu Gómez, el croata Iván Rakitic, el maxicano Tecatito Corona o el francés Anthony Martial, éste en su estreno en el Sánchez-Pizjuán después de haber debutado como sevillista la pasada semana en Pamplona ante Osasuna. Pese a ello, el primer intento sobre puerta fue un remate de Guido Carrillo a los seis minutos pero sin demasiado peligro, aunque después respondió el Sevilla con un buen pase en profundidad de Tecatito que no supo aprovecharlo el delantero marroquí Youssef En-Nesyri. Esas jugadas entre líneas fue lo que intentó la formación de Lopetegui ante un rival bien parapetado pero que vio como su portero, Édgar Badía, tuvo que hacer una gran parada a Rakitic en un lace que otra vez En-Nesyri no supo culminar en el rechace. El balón lo tuvo el Sevilla la mayoría del tiempo, aunque una serie de parones consecutivos para atender a futbolistas frenó el ritmo que empezaba a tener en busca de abrir el marcador, al mismo tiempo que el Elche se atrevió a subir hacia las inmediaciones del portero marroquí Yassine Bono. La recta final del primer período, en la que el lateral derecho el colombiano del Elche Helibelton Palacios tuvo que ser retirado en camilla tras recibir un balonazo en la cara, se prolongó hasta en seis minutos por estos parones, pero solo un disparo desde lejos de Papu Gómez dio opciones al Sevilla. En la segunda parte Munir El Haddadi salió desde el inicio por su compatriota En-Nesyri con la intención de darle otras soluciones ofensivas a su equipo, y el Sevilla pronto se puso de gol en acercamientos casi consecutivos, aunque el Elche, ahora, también intentó los contragolpes en un partido con mas velocidad en el que Édgar Badía volvió a responder a Rakitic con otra buena parada. No aprovecharon los sevillistas este empuje inicial y la formación alicantina quiso encontrar soluciones para parar las acometidas del rival, aunque a los setenta minutos apareció otra vez Papu Gómez, quien, con la colaboración involuntaria del defensa visitante Gonzalo Verdú, logró el 1-0 y su cuarto gol de la temporada en LaLiga. Francisco hizo un triple cambio tras encajar el gol pero a falta de un cuarto de hora para que se llegase al tiempo reglamentario, Rafa Mir, quien había salido también poco antes, definió muy bien con la cabeza para poner el 2-0, su séptimo ligero y décimo en todas las competiciones. - Ficha técnica: 2 - Sevilla: Bono; Koundé, Diego Carlos, Rekik, Acuña; Jordán (Delaney, m.60), Rakitic (Óliver Torres, m.93); Tecatito (Rafa Mir, m.60), Martial (Fernando, m.81), Papu Gómez; y En-Nesyri (Munir, m.46). 0 - Elche: Édgar Badía; Palacios (Barragán, m.39), Roco, Gonzalo Verdú, Mojica; Tete Morente (Kike, m.74), Mascarell, Gumbau (Josan, m.74), Fidel (Pastore, m.58); Pere Milla (Piatti, m.74) y Guido Carrillo. Goles: 1-0, M.70: Papu Gómez. 2-0, M.75: Rafa Mir. Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité Madrileño). Amonestó a los visitantes Verdú (m.35), Gumbau (m.36), Édgar (69), Pastore (m.80) y Roco (m.88) y al local Acuña (m.90). Incidencias: Partido de la vigésima cuarta jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante 33.411 espectadores según los datos ofrecidos por el Sevilla. Los jugadores del Sevilla lucieron brazaletes negros por el fallecimiento el jueves de un cuñado de Lopetegui. EFE agr/jl (foto)