Viernes 11 de febrero de 2022

Madrid, 10 feb (EFE).- .- Brest (Francia).- Una quincena de jefes de Estado y de Gobierno buscan impulsar en la One Ocean Summit una nueva reglamentación internacional que proteja los océanos, uno de los principales pilares del medio ambiente. (vídeo)(audio) .- Bucarest (Rumanía).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, visita hoy una base aérea cerca del Mar Negro en Rumanía, donde la alianza atlántica reforzará su presencia con un millar de soldados estadounidenses adicionales. (vídeo)(audio) .- Teherán (Irán).- Irán celebra el 43 aniversario de la Revolución Islámica en medio del aumento de casos de la sexta ola del coronavirus, provocada por la variante ómicron, y que obliga a reducir las festividades. (vídeo)(audio) .- Maastricht (Países Bajos).- La pequeña localidad neerlandesa de Maastricht, donde hace treinta años se firmó el tratado que dio origen a la actual Unión Europea, acoge desde hoy al próximo domingo a los 200 integrantes del panel ciudadano de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE) que debate la posición de la UE en el mundo y su papel frente a la migración. (vídeo)(audio) .- Berlín (Alemania).- El cine hispanoamericano entra en competición en la Berlinale con "Robe of Gems", de la boliviano-mexicana Natalia López Gallardón, quien compartirá jornada con "La ligne", interpretada por Valeria Bruni Tedeschi. (vídeo)(audio) .- Dacca (Bangladesh).- El misterio sigue envolviendo el extraño asesinato de la pareja de periodistas Sagar Sarowar y Meherun Runi en Bangladesh, un suceso del que este viernes se cumplen diez años, y sobre el que las investigaciones siguen sin aclarar nada pese a las protestas de sus familiares y amigos reclamando justicia. (vídeo)(audio) .- Ottawa (Canadá).- Mientras las protestas continúan en Ottawa, el movimiento antivacunas en Canadá está provocando ya importantes daños económicos en América del Norte por culpa de los bloqueos en la frontera, que están teniendo impacto en la industria del automóvil. (vídeo)(audio) .- Nueva York (EE.UU.).- La Semana de la Moda de Nueva York arranca su primera jornada con las propuestas destacadas de la marca estadounidense Bronx + Banco y el diseñador colombiano Raúl Peñaranda, que coinciden en los vestidos elegantes y femeninos para brillar por la noche. (vídeo) .- Buenos Aires (Argentina).- La escasez de dólares en las arcas públicas argentinas ha marcado la necesidad del Gobierno de cerrar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero las negociaciones, que culminaron hace dos semanas con un principio de acuerdo que aún tendrá que ser aprobado por el Congreso, se demoraron hasta el punto de agotarse las reservas netas en el Banco Central. (vídeo) (audio) .- Ciudad de Guatemala.- El 12 de noviembre de 2021, el cantante guatemalteco José Zoel Cruz desapareció tras ofrecer un concierto. Desde entonces, su madre lo ha buscado sin tregua en un país de 17 millones de habitantes donde cada año se le pierde la pista a más de un millar de personas. (vídeo) .- Ciudad de Panamá.- Las autoridades de Panamá lanzan una campaña para el combate del narcotráfico y el crimen organizado en la espesa selva del Darién, el límite natural con Colombia. (vídeo) .- Bruselas (Bélgica).- Junto a una anodina rotonda de Bruselas reposa desde hace 59 años una estatua de bronce que últimamente genera inquietud: un negro congolés en taparrabos que apunta al vacío con un arco. (vídeo) .- Bruselas (Bélgica).- El supervisor europeo de protección de datos, Wojciech Wiewiórowski, asegura en una entrevista con EFE que "lucharemos durante años" para saber dónde está la información personal que en los inicios de internet cedieron los ciudadanos a las empresas, autorizando, a su vez que la vendieran a otras. (vídeo) .- Miami (EE.UU.).- El cantante británico Sting se rinde ante la "musicalidad" del español y publica "Por su amor", versión del tema "For Her Love" de su más reciente álbum "The Bridge", que estrenará en vivo en la próxima edición de los Premios Lo Nuestro. (video) .- Los Ángeles (EE.UU.).- Después de recorrer el mundo con su música, el colombiano Maluma está dispuesto a conquistar Hollywood. Su primera película, "Marry Me", llega de la mano de Jennifer López, aunque él deja claro en una entrevista con Efe que "eso es solo el principio" de una nueva etapa en su carrera. (vídeo) .- Caracas (Venezuela).- Apenas asoman sus narices rojas, las caras largas se convierten en sonrisas. Cuando los médicos, enfermeras, pacientes y familiares ven entrar a los payasos de hospital que forman parte de la asociación venezolana Doctor Yaso, cambian sus expresiones de cansancio y preocupación por la alegría que pintan los miembros de esta ONG frente a la crisis sanitaria del país. (vídeo) 