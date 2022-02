Vale vuelve a la cima de la industria de hierro mientras Rio cae

(Bloomberg) -- Vale SA cerró la brecha de producción de mineral de hierro con su principal rival Rio Tinto Group, e incluso se espera que la producción sea ligeramente mayor en el cuarto trimestre.

Las minas australianas de Rio Tinto produjeron 84,1 millones de toneladas métricas del ingrediente para la fabricación de acero el último trimestre. En su informe de producción que se publica el jueves, Vale informará 85,6 millones de toneladas, según la estimación media de los analistas.

La minera brasileña perdió el título de principal proveedor de mineral de hierro ante Rio Tinto tras el desastre de una presa de relaves hace tres años. Tras centrarse en la seguridad, Vale ha recuperado lentamente la producción. Rio Tinto, por su parte, ha sufrido interrupciones por lluvias, las repercusiones de un fiasco en el patrimonio cultural y retrasos en los proyectos.

Ahora, las dos empresas están igualadas, e incluso presentaron orientaciones idénticas para 2022 de 320-335 millones de toneladas, aunque la de Río Tinto se refiere a los envíos y la de Vale a la producción.

“Vale quiere tener la flexibilidad necesaria para producir 400 toneladas, pero no quiere sobreabastecer el mercado y está dispuesta a mantenerse en los niveles actuales de producción si esto es todo lo que necesita el mercado”, escribieron los analistas de Citigroup en una nota dirigida a los clientes tras una reunión con el director financiero Gustavo Pimenta.

Nota Original:

Vale Is Getting Back on Top of the Iron Industry as Rio Stumbles

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.