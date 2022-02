Serge Ibaka se va a los Milwaukee Bucks, según ESPN y The Athletic

Los Ángeles (EE.UU.), 10 feb (EFE).- El pívot español Serge Ibaka dejará Los Angeles Clippers para fichar por los Milwaukee Bucks, actuales campeones de la NBA, en un traspaso entre cuatro equipos que involucra también a los Detroit Pistons y los Sacramento Kings, informaron este jueves la cadena ESPN y el portal The Athletic. Adrian Wojnarowski, uno de los periodistas con mejores fuentes dentro de la NBA, señaló que los Kings se quedarán con Donte DiVincenzo, Josh Jackson y Trey Lyles; los Pistons incorporarán a Marvin Bagley; los Clippers recibirán a Semi Ojele y Rodney Hood; y los Bucks, además de Ibaka, también se llevarán dos elecciones de segunda ronda del draft. Shams Charania, otro de los periodistas con mejor acceso en la liga, publicó en The Athletic la misma información que Wojnarowski. El traspaso a los poderosos Bucks de Giannis Antetokounmpo sitúa a Ibaka en uno de los equipos más potentes del Este (segundos de conferencia a tiro de piedra de los líderes, los Miami Heat) y le mete en uno de los conjuntos aspirantes al anillo de campeón. Este será el quinto equipo para Ibaka en la NBA tras Oklahoma City Thunder (2009-2016), Orlando Magic (2016-2017), Toronto Raptors (2017-2020) y Los Angeles Clippers (2020-2022). Después de volver de su lesión de espalda que solo le permitió jugar 43 partidos en su primera temporada en Los Ángeles, Ibaka ha entrado de manera irregular en la rotación de los Clippers este curso y se ha visto a menudo adelantado por los pívots Ivica Zubac e Isaiah Hartenstein en el juego interior de los angelinos. El contrato de Ibaka incluía una opción de rescisión tras su primer año que el jugador podía haber ejercido para irse de los Clippers. Decidió entonces continuar en la franquicia angelina, pero en las últimas semanas habían circulado rumores que le colocaban fuera de los Clippers antes de que se cerrara este jueves el mercado de traspasos en la NBA. Ibaka, de 32 años, está promediando 6,6 puntos, 4,3 rebotes y una asistencia en 15,4 minutos por encuentro, sus cifras más bajas desde su temporada de novato con los Oklahoma City Thunder en 2009-2010. "Estoy recuperando mi ritmo. Sabía que esto me iba a llevar un tiempo", apuntó Ibaka la semana pasada sobre su rendimiento. El español admitió que tuvo que adaptarse al rol secundario, a menudo como tercer pívot con pocos minutos, que le había tocado desempeñar este año en el equipo dirigido por Tyronn Lue. "Es lo que hay. Todo lo que puedo hacer es seguir trabajando para estar listo", comentó. EFE dvp/cav