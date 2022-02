Raúl de Tomás: "El derbi es una oportunidad"

Sant Adrià de Besòs (España), 10 feb (EFE).- El delantero del Espanyol Raúl de Tomás afirmó este jueves en rueda de prensa que el derbi es "una oportunidad" para el cuadro blanquiazul y recordó que el Barcelona "no estuvo cómodo" en el partido de ida. El futbolista madrileño, después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, insistió en la unidad del vestuario y subrayó que el grupo es "consciente del rival que tiene delante". "¿Por qué no cambiar la dinámica contra un equipo como el Barcelona?", comentó. Preguntado por la polémica arbitral de la ida, con un penalti del uruguayo Leandro Cabrera, defensa blanquiazul sobre el azulgrana Memphis Depay, RDT confía en que no se repitan estos episodios: "Fue muy riguroso. Espero que en este partido los protagonistas seamos los jugadores". De hecho, el atacante se refirió entonces a esa pena máxima como "de chiste", una expresión que no repitió en la rueda de prensa de este mediodía. "Ojalá que no haya ninguna acción como la que hubo en su campo. Le deseo la mayor de las suertes al árbitro", agregó. Raúl de Tomás, por otra parte, rechazó cualquier alarmismo tras los últimos malos resultados del equipo: "Hay que ser positivo. Hay partidos en los que no sacamos el resultado que queremos y estamos aquí para cambiarlo. Ahora tenemos una oportunidad de hacerlo". La exigencia de la afición no inquieta al atacante, todo lo contrario. "Es bueno que la gente nos apriete para que no dejemos de hacer las cosas bien. Sabemos lo que quieren los seguidores", reflexionó el máximo realizador blanquiazul. El madrileño afirmó que es importante recordar que el año pasado el Espanyol estaba en Segunda: "La exigencia es normal, pero también hay que ser agradecido. Estamos en una situación, entre comillas, cómoda. A veces se nos olvida de dónde venimos". En el plano personal, RDT recordó que no ha podido vivir un derbi contra el Barcelona en el RCDE Stadium. El futbolista espera un ambiente "bonito" y confía en que la grada apoye al equipo. "Nos lo dejaremos todo por nuestros aficionados", insistió. El delantero evitó valorar las informaciones que le situaban fuera del Espanyol en el pasado mercado de invierno. "Prefiero no hablar de eso. Estoy aquí y estoy feliz", zanjó el futbolista madrileño, con contrato hasta el 30 de junio de 2026. EFE 1011112 dpb/vmc/jap