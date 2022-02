Primer ministro de Perú dice política será de libre mercado con Estado fuerte para evitar monopolios

Foto de archivo. El presidente de Perú, Pedro Castillo, y Aníbal Torres saludan después de que Torres jurara como nuevo primer ministro de Perú durante la presentación del cuarto gabinete de Castillo, que aún debe ser confirmado por el Congreso controlado por la oposición, en Lima, Perú, el 8 de febrero de 2022. Imagen tomado el 8 de febrero de 2022. Presidencia de Perú/Folleto a través de REUTERS ATENCIÓN EDITORES: ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO. SIN REVENTAS

LIMA, 9 feb (Reuters) - El nuevo primer ministro de Perú, Aníbal Torres, dijo el miércoles en su primera conferencia de prensa que la política del Gobierno será de libre mercado y que el Estado actuará con firmeza para evitar monopolios y oligopolios.

Torres, que se desempeñaba como ministro de Justicia, fue designado la noche del martes y se convirtió en el cuarto jefe del gabinete de ministros desde que el presidente Pedro Castillo asumió el poder en julio del año pasado, en un país que vive en una inestabilidad política desde hace varios años.

"Nuestra política es de libre mercado, de libre iniciativa económica, libre empresa, pero con la participación del Estado para controlar los monopolios, los oligopolios y las posiciones dominantes", dijo Torres junto a su equipo de ministros.

La recomposición del gabinete se produjo tras la salida del anterior primer ministro fuertemente criticado por denuncias de violencia familiar. La designación de Torres es una apuesta de Castillo por uno de sus leales defensores pese a los pedidos de un cambio de rumbo del Gobierno, que ha transitado por duros choques con un fragmentado Congreso dominado por la oposición.

Sectores de la oposición habían pedido un cambio más amplio, luego de que Castillo dijera el lunes por Twitter que iba a conformar "un gabinete mas participativo y de ancha base".

En la renovación se ratificó como ministro de Economía y Finanzas a Óscar Graham, un funcionario de carrera que ha laborado en esta cartera y también en el banco central, que podría evitar temores de inversionistas y el mercado.

"No nos podrán calificar de comunistas pues no hemos realizado ningún acto que signifique esa ideología política, de la cual no participamos", manifestó Torres.

El nuevo primer ministro que gabinete buscara resolver actuales "problemas graves" como es la inseguridad ciudadana y que seguirá con los trabajos intensos de vacunación.

"Vacunar lo mas rápido posible para abrir el mercado, para así crecer económicamente", refirió el funcionario.

(Reporte de Marco Aquino)