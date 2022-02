Panamá vive la mayor alza en el precio del combustible en ocho años

Ciudad de Panamá, 10 feb (EFE).- Panamá, un importador neto de combustibles, vive la mayor alza de la gasolina en los últimos ocho años, con precios que superarán el dólar por litro a partir de este viernes y con la perspectiva de que seguirán subiendo en los próximos meses. "En Panamá tenemos el costo de combustible más alto desde 2014", admitió este jueves en declaraciones a Efe el secretario Nacional de Energía del país centroamericano, Jorge Rivera. El costo de los combustibles se ajusta cada dos semanas en Panamá y desde mediados de diciembre hasta la fecha ha aumentado alrededor de un 11 %. Este viernes corresponde un ajuste de precios que estarán vigente hasta el 25 de febrero y dejará en 1,033 dólares el litro de gasolina de 95 octanos (+0,05 dólares); en 1,006 dólares el de 91 octanos (+0,04 dólares) y en 0,948 el litro de diésel (+0,04 dólares). El costo del combustible se eleva en el interior del país, donde alcanzará los 1,083 dólares el litro de gasolina de 95 octanos, 1,057 la de 91 octanos y 0,999 el diésel, en Changuinola, el mayor precio del país. El alza de los combustibles es consecuencia directa del costo internacional del crudo, pues "el precio del barril de petróleo está en su máximo en siete años", dijo el secretario de Energía. "La realidad (global) es que la oferta no está pudiendo acompasar el aumento de la demanda por la recuperación económica producto de la vacunación. Los países productores no están dando el acompañamiento", agregó Rivera. Recalcó que en Panamá el precio de la gasolina es de los más bajos de la región centroamericana. En este país los "combustibles líquidos están regulados en un precio tope desde el año 2008". "Los componentes locales de ese precio tienen cuatro años que no se modifican, se mantienen fijos", y la que se observa cada 14 días es "el reflejo de la variación del precio internacional que importamos". A finales de octubre pasado choferes del transporte público paralizaron el servicio y bloquearon calles en varias regiones de Panamá en rechazo al alza de los combustibles. Una semana después, el Gobierno aprobó para el sector de transporte público un subsidio temporal al combustible y la revisión de ciertos incentivos para abaratar el costo de llantas y aceite de motor, entre otros, lo que evitó una huelga indefinida del sector. Panamá acumuló entre enero y diciembre de 2021 una inflación de 1,6 %, mientras que la variación interanual se situó en el 2,6 % impulsada principalmente por los rubros de transporte (10,5 %); educación (3,1 %), y vivienda, agua, electricidad y gas (2,3 %), de acuerdo con las estadísticas oficiales. EFE adl/gf/rrt (foto)(video)