México y EE.UU. buscan elevar el potencial de producción de energías limpias

(Actualiza con comunicado de la Embajada de EE.UU. en México) Juan Manuel Ramírez G. Ciudad de México, 9 feb (EFE).- México y Estados Unidos buscarán "elevar enormemente" el potencial de producción de energías limpias entre ambos países y formarán un grupo interinstitucional de trabajo como el que integraron en materia de seguridad, señaló este miércoles el Gobierno mexicano. "La gran preocupación de John Kerry es acelerar el paso hacia energías limpias: electromovilidad, aumentar la producción de energía de todo tipo, eléctrica, o energías que no consuman fósil", explicó el canciller de México, Marcelo Ebrard, tras la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con el enviado especial para el Clima de la Casa Blanca, John Kerry. Agregó que actualmente en México "la producción de energía de la Comisión Federal de Electricidad tiene más proporción de energías limpias que la que produce el sector privado". Explicó que se discutió qué pueden hacer entre México y Estados Unidos en estos tres años y los siguientes 10, para elevar el potencial de producción de energías limpias de ambos países. Recordó que ese planteamiento ya se había dado en la vista previa de Kerry a México en octubre de 2021 en la ciudad de Palenque, Chiapas, y que ya había un acuerdo de líderes para América del Norte. "Creo que la parte más sustantiva (de esta reunión) es formar un grupo de trabajo entre México y Estados Unidos para crear un entendimiento como el que hicimos en materia de seguridad", indicó el canciller. En tanto, la Embajada de Estados Unidos en México dijo en un comunicado que el diálogo de alto nivel sobre la implementación de estas metas, se dará mediante la formación de un Grupo de Trabajo Estados Unidos-México para el Clima y la Energía Limpia, que incluirá dependencias claves en ambos lados. Además, las partes acordaron reunirse en los próximos 30 días para considerar oportunidades de mejorar el despliegue de energías limpias. Mientras que el enviado de EE.UU., Kerry dijo en la reunión que América del Norte puede convertirse en la principal economía de energía limpia en el mundo. "En conversaciones con nuestros socios mexicanos, tuve oportunidad de compartir nuestras preocupaciones con la actual propuesta de reforma del sector energético, y de colaborar en una visión para el crecimiento de la energía renovable y el combate a la crisis climática", dijo Kerry en el comunicado. DIÁLOGO RESPETUOSO Sobre el diálogo entre Kerry y López Obrador, que duró unas tres horas, una de las cuales la dedicó a mostrarle al enviado de EE.UU. el Palacio Nacional, el presidente de México informó en redes sociales que fue "con franqueza y respeto". "Me reuní con John Kerry, enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, y como siempre hablamos con franqueza y respeto", apuntó López Obrador en un tuit. López Obrador acompañó el mensaje con una fotografía en la que aparece saludando con el puño a Kerry en el Palacio Nacional y detrás se observa al embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, y al canciller mexicano Ebrard. Además de Ebrard, a la reunión con López Obrador, por la parte mexicana asistió la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores. Por la delegación estadounidense, además del embajador Salazar, estuvieron presentes la encargada adjunta de la misión, Stephanie Syptak-Ramnath; la ministra consejera para Asuntos Económicos en la Embajada de EE.UU., Jennifer Davis-Paguada; el asesor del enviado especial, Richard Duke, y la asesora de comunicaciones, Whitney Smith. RESPETO A LA SOBERANÍA DE MÉXICO Previamente, Kerry había dicho en la cancillería que Estados Unidos "respeta totalmente la soberanía de México", al hablar de la reforma energética impulsada por el mandatario López Obrador. "Respetamos totalmente la soberanía de México. Sé que el presidente ha comenzado a hacer algunas reformas que son importantes para él y para su país y lo que nosotros queremos hacer es trabajar con México para reforzar (...) y fortalecer la posibilidad de que el mercado sea abierto, competitivo", afirmó Kerry. La iniciativa de reforma constitucional en materia energética, enviada al Legislativo en septiembre pasado, causa controversia porque limitaría al 46 % la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado. Además, eliminaría los reguladores autónomos de energía, revisaría contratos previos y priorizaría a las plantas fósiles de CFE sobre las renovables de privados. SEGUNDA VISITA La visita de Kerry, segunda a México, se produce tras el viaje el 21 de enero de la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, quien en un mensaje expresó las "preocupaciones" de Washington por el "potencial impacto negativo" de la reforma eléctrica que impulsa el presidente. En un tono mucho más conciliador, Kerry dijo este miércoles: "Estados Unidos está preparado para ayudar de todas las maneras posibles y no porque nos beneficie a nosotros sino porque todos estamos en esto juntos". Kerry se mostró convencido de que con el esfuerzo conjunto entre naciones se podrá lograr que México impulse la electrificación de sus vehículos o las nuevas energías, satisfaciendo además las "necesidades de la industria". "En todo el mundo los países están moviéndose rápidamente utilizando energía renovable y nosotros tenemos una oportunidad de trabajar de forma conjunta para liderar esta transformación", apuntó Kerry, quien dijo que el papel de México es muy relevante para la región. Tras una visita al sureste de México en octubre, Kerry comenzó su segundo viaje a México con una visita este martes al noroccidental estado de Baja California, donde revisó asuntos en materia eléctrica con autoridades locales y por la tarde llegó a la Ciudad de México. Además de las reuniones con López Obrador y Ebrard, Kerry se entrevistará este miércoles con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. EFE jmrg/cfa (foto)(audio)(video)