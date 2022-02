México expondrá "esfuerzos" por la vaquita marina ante petición de EE.UU.

Ciudad de México, 10 feb (EFE).- México expondrá "esfuerzos y medidas" adoptadas por el país para proteger a la vaquita marina y otras especies después de que Estados Unidos pidiese que se realicen consultas ambientales sobre este tema, informó este jueves la Secretaría de Economía del Gobierno de México. En un comunicado, la dependencia indicó que "ha recibido una solicitud de consultas por parte de Estados Unidos sobre la implementación de medidas para la protección a la vaquita marina al amparo del capítulo 24 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)", el cual prevé un mecanismo de consultas sobre temas ambientales entre las partes. Explicó que dicho mecanismo comprende tres instancias secuenciales: la primera, entre los funcionarios técnicos encargados del seguimiento al capítulo; la segunda, de no resolverse en la anterior, a través de los integrantes del Comité de Medio Ambiente; y una tercera, con la participación de los ministros relevantes de las partes. El T-MEC indica que las consultas deben celebrarse en un plazo de 30 días y sirven para evitar medidas más drásticas, que EE.UU. podría tomar en otros 75 días. Este jueves, Estados Unidos dio un toque de atención al Gobierno mexicano al considerar que no está haciendo lo suficiente para garantizar la conservación de la vaquita marina, la prevención de la pesca ilegal y el tráfico del pez totoaba. En virtud del capítulo medioambiental del acuerdo comercial entre los tres países, el Gobierno de Joe Biden requirió consultas con su socio mexicano para tratar estas tres cuestiones, al interpretar que México no está cumpliendo con las obligaciones fijadas por el tratado. En una llamada telefónica con periodistas, el Representante de Comercio Asistente de EE.UU., Jayme White, explicó que esta es la primera vez que se piden formalmente consultas al Gobierno mexicano por cuestiones medioambientales bajo el nuevo acuerdo comercial impulsado por el expresidente Donald Trump (2017-2021). El Gobierno estadounidense dijo estar preocupado por las señales perceptibles de que México "no está cumpliendo" con algunos de sus compromisos medioambientales bajo el tratado de libre comercio. La vaquita es el cetáceo más pequeño del mundo y su supervivencia depende 100 % de México, porque no se encuentra en ninguna otra parte del planeta. Con únicamente entre seis y diecinueve ejemplares vivos, la vaquita marina tiene como una de sus mayores amenazas la pesca ilegal, ya que caen en las redes de pesca a pesar de encontrarse mayoritariamente en el Área Natural Protegida de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California. El cetáceo se ha convertido en víctima colateral de la captura en aguas de México de la totoaba, un pez cuyo buche es comprado por sumas exorbitantes de dinero en China, pese a que su exportación es completamente ilegal. EFE jmrg/ia/cpy