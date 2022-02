Marcelino: "Vi situaciones más propias de regional que de una semifinal"

Bilbao (España), 10 feb (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, consideró "justo" el empate frente al Valencia en la ida de la semifinal de Copa, aunque lamentó que apenas se disputaron "44 minutos" de juego real, lo que, en su opinión, motivó "situaciones más propias de Regional que de una semifinal de Copa". "No sé de qué se ha quejado Bordalás, pero nosotros también tenemos bastantes motivos para quejarnos. Con 0-0 hubo un codazo claro en el área que pudo haber sido penalti y expulsión, pero, sobre todo, creo que el árbitro pudo haber llevado el partido de otra forma para intentar favorecer el espectáculo", se quejó. Marcelino, no obstante, admitió no haberse adaptado a ese tipo de partido y señaló que "el error es nuestro, no del rival". "Es difícil cuando se para tanto y el árbitro lo permite, pero tenemos que adaptarnos porque sabíamos que eso podía ocurrir. No podemos escudarnos en esto porque sabemos que allí nos vamos a encontrar un escenario similar y tenemos que poner nuestras armas en el campo", reflexionó. El técnico asturiano lamentó que en la segunda parte el Athletic no tuvo "la lectura correcta" y se "alejó" de su "versión" para entrar en la del Valencia. "Generamos bastante poco para jugar en casa", apostilló. "Debimos ser más ambiciosos y llegar más. Aun así estoy muy satisfecho y orgulloso de los futbolistas. Vamos a jugar 90 minutos a Mestalla pensando que podemos ganar. Fuera de casa somos un equipo complicado. El Valencia tiene una ligera ventaja porque tendrá a su afición y yo tengo la experiencia de cómo es una semifinal allí. Pero vamos allí a pelear y a trabajar", concluyó. EFE 1010062 ibn/ro/sab