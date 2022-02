Lukashenko, "convencido" de que no habrá una guerra tras inicio de maniobras

Moscú, 10 feb (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, se mostró hoy "convencido" de que no habrá ninguna "guerra caliente" en Ucrania tras el inicio de las maniobras militares con Rusia que han despertado recelos de Kiev y de la OTAN, que acusan a Moscú de preparar una invasión. "Simplemente estoy convencido de que no habrá ninguna guerra caliente", dijo Lukashenko durante una reunión del Gobierno, según informa la agencia oficial BELTA. Los ejercicios "Determinación aliada-2022" pondrán a prueba la capacidad de combate de las fuerzas de reacción rápida de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia. "Estamos muy acostumbrados al confort. Y salir de la zona de confort y comenzar a combatir", señaló. Por ello, añadió, "si ningún nazi loco en Ucrania organiza una provocación, no combatiremos. No estamos cerca de esa guerra". Lukashenko, quien advirtió que en caso de conflicto con el país vecino estará en el bando ruso, denunció una guerra híbrida con provocaciones por parte de Kiev con aviones, drones y helicópteros. "La guerra no sólo tiene lugar en los medios de comunicación de masas, sino que contra nosotros se ha declarado una guerra económica", señaló. Moscú y Minsk han defendido la "transparencia" de las maniobras conjuntas, que no rebasarían los límites contemplados por los acuerdos internacionales, al tiempo que acusan a la OTAN de más que duplicar sus ejercicios en el último año y ampliar su presencia militar cerca de las fronteras de ambos países. En la primera jornada de ejercicio los aviones de asalto Su-25SM, que tienen su base habitual en el Lejano Oriente, participaron en la eliminación de hipotéticos objetivos blindados del enemigo en tierra. Los Su-25 combaten en la región de Brest, limítrofe con Rusia y Ucrania, mientras los cazas de cuarta generación Su-35 participan en otros polígonos militares de la antigua república soviética. Durante las maniobras, el mayor despliegue militar en Bielorrusia desde la Guerra Fría, según el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se ensayarán operaciones de defensa de la Unión Estatal contra una agresión exterior y también acciones de lucha antiterrorista. Para estos ejercicios se desplegaron sistemas de defensa antiaérea de largo alcance S-400, que tienen un alcance de hasta 400 kilómetros. La Casa Blanca denunció que Rusia ha desplegado ya 5.000 soldados rusos en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, y que planea incrementar esa cifra hasta los 30.000 hombres. Dicho despliegue incluiría los temidos misiles tácticos Iskander, que según los militares rusos son capaces de superar el escudo antimisiles estadounidense, aunque el Ministerio de Defensa no ha informado de ello. El Kremlin defendió la envergadura de los ejercicios militares en Bielorrusia, al señalar que ambos países están sometidos a "amenazas sin precedentes", y aseguró que las unidades rusas regresarán a sus lugares de emplazamiento permanente al término de los ejercicios. EFE io/cae/ig