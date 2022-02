López Obrador sostiene diálogo "con franqueza y respeto" con John Kerry

Ciudad de México, 9 feb (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el diálogo que sostuvo este miércoles con el enviado especial presidencial para el Clima de la Casa Blanca, John Kerry, fue "con franqueza y respeto". "Me reuní con John Kerry, enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, y como siempre hablamos con franqueza y respeto", apuntó López Obrador en un mensaje en Twitter. El mandatario mexicano además acompañó el mensaje con una fotografía en la aparece saludando con el puño a Kerry en Palacio Nacional y detrás se observa al embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, y al canciller mexicano Marcelo Ebrard. Tras la reunión, Ebrard dijo que López Obrador y Kerry acordaron crear un grupo de trabajo para impulsar las energías limpias durante los próximos tres años. "La gran preocupación de John Kerry es acelerar el paso hacia energías limpias: electromovilidad, aumentar la producción de energía de todo tipo, eléctrica, o energías que no consuman fósil", expuso Ebrard. Previamente, Kerry dijo en la cancillería que Estados Unidos "respeta totalmente la soberanía de México", al hablar de la reforma energética impulsada por el mandatario López Obrador. "Respetamos totalmente la soberanía de México. Sé que el presidente ha comenzado a hacer algunas reformas que son importantes para él y para su país y lo que nosotros queremos hacer es trabajar con México para reforzar (...) y fortalecer la posibilidad de que el mercado sea abierto, competitivo", afirmó Kerry en un mensaje. La iniciativa de reforma constitucional en materia energética, enviada al Legislativo en septiembre pasado, causa controversia porque limitaría al 46 % la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado. Además, eliminaría los reguladores autónomos de energía, revisaría contratos previos y priorizaría a las plantas fósiles de CFE sobre las renovables de privados. La visita de Kerry se produce tras el viaje el 21 de enero de la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, quien en un mensaje expresó las "preocupaciones" de Washington por el "potencial impacto negativo" de la reforma eléctrica que impulsa el presidente. En un tono mucho más conciliador, Kerry dijo este miércoles: "Estados Unidos está preparado para ayudar de todas las maneras posibles y no porque nos beneficie a nosotros sino porque todos estamos en esto juntos". EFE jmrg/ia/jpd (foto)