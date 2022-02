Jueves, 10 de febrero de 2022 (16.00 GMT)

UCRANIA CRISIS ============== MANIOBRAS - Moscú - Rusia hizo hoy una demostración de fuerza en la frontera con Ucrania con el inicio de maniobras militares conjuntas con Bielorrusia, paso que la OTAN considera contrario a la desescalada entre rusos y ucranianos demandada por Occidente. (ENVIADA) (foto) (audio) (vídeo) R.UNIDO - Moscú - Las conversaciones entre el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y su homóloga británica, Liz Truss, en Moscú acabaron convirtiéndose ese jueves en un "diálogo de sordos", sin que las partes lograran acercar posturas con respecto a la escalada de la tensión en torno a Ucrania. Por Anush Janbabián (ENVIADA) (foto) (audio) (También se enviará información sobre otros contactos diplomáticos relacionados con la crisis de Ucrania: en Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, recibe al primer ministro británico, Boris Johnson, quien viajará después a Polonia; en Bruselas también está el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; y en Berlín el canciller alemán, Olaf Scholz, se reúne con los jefes de Gobierno de las tres repúblicas bálticas) ---------------------------------------- CANADÁ PROTESTAS - Ottawa - Los manifestantes antivacunas que ocupan el centro de Ottawa están cada vez más envalentonados ante la impotencia de las autoridades para sacarles a la fuerza de las calles de la capital canadiense, lo que crea una creciente crispación entre los habitantes de la ciudad. Por Julio César Rivas. (foto) (vídeo) (audio) MÉXICO ESPAÑA - Ciudad de México - El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha causado una nueva polémica con España al plantear "una pausa" en las relaciones entre ambos países dentro del pulso reiterado que mantiene con las autoridades y las empresas españolas. (foto) (audio) BOLIVIA JUSTICIA - La Paz - El juicio contra la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez por el caso llamado "golpe de Estado II", la crisis política con la que llegó a la presidencia en noviembre de 2019, comienza en La Paz en medio de las quejas de su familia porque se desarrolla de manera virtual y el anuncio de la exmandataria de iniciar una huelga de hambre. (foto) (video) (informe a cámara) PERÚ CRISIS - Lima - La tensión y la incertidumbre política se mantienen en Perú, a la espera de conocer una posición mayoritaria del Congreso sobre el nuevo gabinete de ministros y las peticiones cada vez más numerosas para que el presidente Pedro Castillo renuncie al cargo. (foto) (video) UE COYUNTURA EUROZONA - Bruselas - La inflación, los problemas globales de suministro y la propagación de la variante ómicron del coronavirus están ralentizando la economía de la UE, pero la Comisión Europea no teme que tengan un impacto importante sobre la recuperación y apunta a un crecimiento del PIB en 2022 del 4 %. (ENVIADA) (foto) (vídeo) (audio) OCDE COLOMBIA - París - La OCDE constató este jueves que la economía de Colombia se ha recuperado de manera notable de la crisis provocada por la covid-19, pero pidió no bajar la guardia porque la pandemia ha agravado problemas sociales persistentes y el país anota uno de los niveles de pobreza más altos de Latinoamérica. (ENVIADA) (vídeo) BOLIVIA D.HUMANOS - San José.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos lleva a cabo una audiencia contra el Estado de Bolivia por la alegada desaparición forzada de Juan Carlos Flores Bedregal, dirigente del Partido Obrero Revolucionario y diputado nacional, ocurrida en el marco del golpe de Estado de julio de 1980 por fuerzas militares. ESPAÑA BANDAS LATINAS - Madrid - Más de 500 agentes de la Policía española se desplegarán en Madrid desde hoy en un dispositivo para el control de las bandas latinas, después de que el pasado fin de semana dos jóvenes fueran asesinados en enfrentamientos entre los Dominican Don't Play (DDP) y los Trinitarios, en un repunte de la violencia entre ambos grupos. (foto)(vídeo) LIBIA CRISIS - Trípoli - La designación de Fathi Bashaga como primer ministro interino por parte del Parlamento (este) devuelve al país a la incertidumbre política con la posibilidad de dos poderes paralelos entre el este y el oeste después de que el actual jefe del gobierno transitorio, Abdulhamid Dbeibah, advirtiera de que no reconocerá este voto. INDIA ELECCIONES - Nueva Delhi - La primera fase de unas elecciones regionales que son clave para el primer ministro indio, Narendra Modi, ante los comicios generales de 2024, empezaron este jueves en el estado de Uttar Pradesh, el más poblado del país, con casi 200 millones de habitantes. Por David Asta Alares (ENVIADA) (foto) (vídeo) (enviada) CINE BERLINALE ============== APERTURA - Berlín - El director francés François Ozon se transmutó en Rainer Werner Fassbinder y dio así un toque muy franco-alemán a la apertura de la Berlinale, un festival que regresó algo aparatosamente a lo presencial, pero dispuesto a imprimir brío al cine. Por Gemma Casadevall (ENVIADA) (foto) (vídeo) (audio) HISPANOS - Berlín - El cine español y latinoamericano tendrá una importante presencia en la Berlinale con tres películas que pelearán por el Oso de Oro y diversos filmes en las secciones paralelas, con la mayoría de sus directores presentes en esta edición que apuesta por la presencialidad. Por Elena Garuz (ENVIADA) (foto)(vídeo) ----------------------------------------- ELENA PONIATOWSKA - Ciudad de México - La escritora mexicana ganadora del Premio Cervantes Elena Poniatowska ofrece un simposio virtual en el que, a sus casi 90 años, reflexionará sobre el papel de la literatura en la vida y ofrecerá sus consejos para escribir. (foto) JAPÓN MIRÓ - Tokio - Tokio acoge a partir de este jueves la primera gran muestra sobre Joan Miró dedicada a las conexiones entre el artista barcelonés y Japón, con más de un centenar de obras que muestran la influencia del grabado o la caligrafía niponas en su trayectoria. (foto) (vídeo) Crónicas ----------- BOLIVIA LENGUAS - La Paz - Bolivia se ha propuesto revalorizar los nombres indígenas, en especial los provenientes de los idiomas aimara, quechua y guaraní en los que abunda el significado, una tarea que se contrapone a la intención cada vez más creciente de recurrir a referencias extranjeras o personajes de moda. Por Gabriel Romano (ENVIADA) (foto) (video) PREHISTORIA STONEHENGE - Stonehenge (R.Unido) - Recubierto de una capa de mitos tan antigua como su propio origen, el monumento milenario de Stonehenge se desempolva ahora de tópicos para mostrarse como lo que fue: el punto neurálgico de un mundo cosmopolita, cuyos tentáculos se extendían incluso por la Europa continental. Por Enrique Rubio (ENVIADA) (foto) (audio) URUGUAY CARNAVAL - Montevideo - Tras su aplazamiento de una semana por lluvia, Montevideo vibra con el Desfile de Llamadas, uno de los momentos más importantes del Carnaval uruguayo, en el que la tradición afrouruguaya se exhibe por los barrios Sur y Palermo a ritmo de los tambores del candombe. Por Alejandro Prieto (foto) (video) SUDÁN DEL SUR CONFLICTO - Yuba - Yuba es la capital de una nación rota. Los símbolos de esta ciudad, deteriorados por una guerra civil, han perdido su significado en Sudán del Sur, el país más joven del mundo pero aún marcado por viejas heridas. Por Pablo Moraga (ENVIADA) (foto) (vídeo) Entrevistas --------------- AMÉRICA D.HUMANOS - San José - El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el uruguayo Ricardo Pérez Manrique, habla en entrevista con Efe acerca de la situación de los derechos humanos en Latinoamérica y los retos que enfrenta el tribunal. (foto) (video) AFGANISTÁN MUJERES - Kabul - Con su designación este mes al frente de un hospital de maternidad en Kabul, la doctora Malalai Faizi se convirtió en la primera mujer en ser nombrada por el Gobierno talibán al frente de una institución pública, un paso hacia una posible relajación de las restricciones laborales femeninas en Afganistán. (ENVIADA) (foto) (vídeo) CUBA HOMOSEXUALIDAD - La Habana - El matrimonio homosexual es un acto de "justicia social", asegura en una entrevista a Efe el subdirector del estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) de Cuba, Manuel Vázquez. (foto) (video) LIN-MANUEL MIRANDA - Los Ángeles (EE.UU.) - Lin-Manuel Miranda podría entrar en el exclusivo grupo de artistas EGOT (ganadores de un Emmy, Grammy, Óscar y Tony) si se hace con el Óscar a la mejor canción por "Dos Oruguitas". Un logro que "jamás pensó" cuando escribía su primer musical "para funciones escolares". Por Javier Romualdo. (video)